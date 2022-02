Češki tenisač Jiri Vesely (ATP - 123.) pobijedio je Marina Čilića (ATP - 24.) sa 6-4, 7-6 (3) za jedan sat i 53 minute igre u dvoboju 1. kola na ATP turniru serije 500 koji je danas započeo u Dubaiju.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj u kojem je Vesely došao do prve pobjede. Čilić je bio bolji prije sedam godina na turniru Masters 1000 serije u Madridu na zemljanoj podlozi.

Na tvrdoj podlozi u Dubaiju Čilić je bio bespomoćan na servis suparnika u prvom setu. Ljevoruki Čeh je ispustio samo pet poena na početnom udarcu pa mu je 'break' u trećem gemu bio dovoljan za osvajanje prvog seta, za što mu je trebala 41 minuta.

Vesely je već u prvom gemu drugog seta došao do novog 'breaka'. No, za razliku od prvog seta, Čilić je u drugom ipak bio prijetnja na početnom udarcu 28-godišnjeg Čeha. Prvu, neiskorištenu priliku za 'break', imao je u šestom gemu (30-40). U sljedećem gemu Marin je spasio nove tri 'break-lopte' (30-40 i dvije prednosti), da bi u sedmom gemu došao do 0-40. No, dva asa i jedan forhend na crtu izvukli su Veselog.

U obrnutim ulogama igrači su se našli u devetom gemu, kad je Čilić po istom receptu spasio tri meč-lopte (0-40) osvojivši pet poena zaredom. Marin je u desetom gemu konačno uspio slomiti servis češkog tenisača. Uz malo sreće (nedosuđeni aut), došao je do prilike za 'break', a onda je i realizirao kad je Vesely poslao bekhend u aut.

U preostala dva gema oba su tenisača sigurno držala servis pa je odluka pala u 'tie-breaku'. Vesely je osvojio prva četiri poena te šest od prvih sedam. Čilić je uspio spasiti još dvije meč-lopte, ali ukupno šestu je Vesely pretvorio u pobjedu koja mu je donijela plasman u 2. kolo i dvoboj protiv pobjednika meča između Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Francuza Arthura Rinderknecha.

Temperature u Dubaiju su preko 25 Celzijusovih stupnjeva, a sudac se poprilično naoružao za takve uvjete. Imao je naočale i krov koji su ga štitili od sunca, pa još i suncobran kojeg je vjetar bacao malo lijevo, malo desno. To je očito zasmetalo Čiliću koji je poludio na suca u završnici meča. Pri rezultatu 4-0 za češkog tenisača u tie-breaku prišao je sucu. Nije mu bilo jasno zašto mu treba suncobran.

- Zašto ti treba suncobran? Zašto? Imaš naočale, imaš zaštitu za sunce, imaš suncobran. I to smeta za igru - govorio mu je Čilić u pauzi između poena.

Sudac je u tome trenutku skinuo suncobran i spustio ga na pod, ali ni to nije smirilo hrvatskog tenisača.

- Ne sada, ne sada. Sada je prekasno.

I bilo je prekasno. Vesely je na kraju slavio sa 7-3 u tie-breaku i rastužio našeg tenisača.