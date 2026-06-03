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MARKO SOLDO

Veznjak Dinama dao podršku Martinjaku: 'Ima onih koji žele novac bez da se pomuče za to'

Piše 24sata,
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Veznjak Dinama dao podršku Martinjaku: 'Ima onih koji žele novac bez da se pomuče za to'
Foto: Goran Stanzl/Pixell

Marko Soldo stao uz Martinjaka nakon brutalnog udarca glavom u glavu! Policija ga uhitila te je borac završio u pritvoru

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Dinamov veznjak Marko Soldo dao je podršku borcu Marku Martinjaku. Podsjetimo, Martinjak je u nedjelju na malonogometnom turniru Goat lige u Zagrebu nakon verbalne prepirke prišao igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga udario glavom u glavu. Zbog toga je i uhićen te mu je određen istražni zatvor.

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Udarac Martinjaka glavom VIDEO
Udarac Martinjaka glavom | Video: YouTube

- Podrška. Uvijek ima onih koji žele uzimati novce bez da se pomuče za to - napisao je Marko Soldo na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

"U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka. Liječnička pomoć 32-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 32-godišnjaka. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku", objavila je policija nakon incidenta. 

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