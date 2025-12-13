Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLAZAK SVE IZVJESNIJI

Veznjak Hajduka bio kapetan u finalu juniorske Lige prvaka, a sad je na pragu odlaska iz Splita

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Veznjak Hajduka bio kapetan u finalu juniorske Lige prvaka, a sad je na pragu odlaska iz Splita
Ženeva: Igračima AZ Alkmaara i Hajduka uručene medalje nakon finala Lige prvaka mladih | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nogometaš Hajduka Marko Capan mogao bi napustiti Splićane u zimskom prijelaznom roku, a kao najizglednija destinacija spominje se litavski prvoligaš Žalgiris. Bjelovarčaninu ugovor ističe krajem sezone

Nogometaš Hajduka Marko Capan (21) mogao bi ove zime tražiti novu sredinu van Hrvatske. Postoji mogućnost da Splićane napusti u zimskom prijelaznom roku, a najviše interesa pokazuje litavski prvoligaš Žalgiris. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 100.000 eura

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Dinamo - Hajduk 1-1 02:04
Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Capan je sveukupno za 'bile' nastupio 11 puta, a ove sezone tek jednom. Mučila ga je dugo ozljeda leđa, a nakon potpunog oporavka izgledno je kako Gonzalo Garcia ne računa na njega. Zaigrao je jedno poluvrijeme ove sezone; 23. srpnja u prvom pretkolu Konferencijske lige protiv Zire (1-1). Za juniore Hajduka nastupio je u juniorskoj Ligi prvaka 12 puta, a kao kapetan ekipe igrao je u finalu 2023. kad je Hajduk poražen od AZ Alkmaara (5-0). 

Veznjak, rođen u Ivanskoj kraj Bjelovara, hrvatsku reprezentaciju predstavljao je kroz mlađe uzraste i skupio 19 službenih nastupa, posljednji puta u ožujku 2023. godine. Ugovor s Hajdukom ističe mu na kraju sezone i nedavno je bio blizu prelaska u Zrinjski iz Mostara, ali izgleda da će na sjever Europe.

Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije
Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U sezoni 2023./24. bio je na posudbi u Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini. Za njih je odigrao 24 utakmice, zabio gol i dva puta asistirao. U nogometu je odmalena; s četiri godine zaigrao je za lokalnu Ivansku i tamo su prepoznali njegov talent što je bio razlog odlaska u obližnji Bjelovar gdje su uvjeti za razvoj optimalniji. Iz Bjelovara je otišao u juniore Lokomotive i nakon provedene sezone u Zagrebu prešao je u Hajduk 2020. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025