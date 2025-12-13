Veznjak Hajduka bio kapetan u finalu juniorske Lige prvaka, a sad je na pragu odlaska iz Splita

Nogometaš Hajduka Marko Capan (21) mogao bi ove zime tražiti novu sredinu van Hrvatske. Postoji mogućnost da Splićane napusti u zimskom prijelaznom roku, a najviše interesa pokazuje litavski prvoligaš Žalgiris. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 100.000 eura.

Capan je sveukupno za 'bile' nastupio 11 puta, a ove sezone tek jednom. Mučila ga je dugo ozljeda leđa, a nakon potpunog oporavka izgledno je kako Gonzalo Garcia ne računa na njega. Zaigrao je jedno poluvrijeme ove sezone; 23. srpnja u prvom pretkolu Konferencijske lige protiv Zire (1-1). Za juniore Hajduka nastupio je u juniorskoj Ligi prvaka 12 puta, a kao kapetan ekipe igrao je u finalu 2023. kad je Hajduk poražen od AZ Alkmaara (5-0).

Veznjak, rođen u Ivanskoj kraj Bjelovara, hrvatsku reprezentaciju predstavljao je kroz mlađe uzraste i skupio 19 službenih nastupa, posljednji puta u ožujku 2023. godine. Ugovor s Hajdukom ističe mu na kraju sezone i nedavno je bio blizu prelaska u Zrinjski iz Mostara, ali izgleda da će na sjever Europe.

U sezoni 2023./24. bio je na posudbi u Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini. Za njih je odigrao 24 utakmice, zabio gol i dva puta asistirao. U nogometu je odmalena; s četiri godine zaigrao je za lokalnu Ivansku i tamo su prepoznali njegov talent što je bio razlog odlaska u obližnji Bjelovar gdje su uvjeti za razvoj optimalniji. Iz Bjelovara je otišao u juniore Lokomotive i nakon provedene sezone u Zagrebu prešao je u Hajduk 2020. godine.