Victor Sanchez: Poštujem suce, ali nemaju isti kriterij za sve. Za Rijeku, drugu obitelj, dat ću sve

Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je utakmicu s Varaždinom. Susret će se igrati u srijedu od 17.45 sati na stadionu Varteks u sklopu 31. kola HNL-a. Bit će to izravan dvoboj za treće mjesto i Europu jer je klub sa sjevera na trećoj poziciji s 44, a Rijeka ima dva boda manje. Ove sezone su međusobno igrali tri puta. Nogometaši Nikole Šafarića pobijedili su dva puta (2-1 i 1-0) te jednom izgubili (3-1).

- Pred nama je vrlo zanimljiv i važan susret. Nalazimo se u borbi za mjesta koja vode u Europu, odnosno u kvalifikacije, a sada igramo protiv Varaždina koji nas je prestigao nakon prošlog kola. Razlika je samo dva boda, što nam je dodatni motiv jer nam je Varaždin izravni konkurent za to treće mjesto, izjavio je Sanchez.

Trener Rijeke je uoči susreta odradio zanimljivu analizu vezanu uz igranje na europskom i domaćem frontu te koliko to utječe na rezultate u prvenstvu.

- Napravio sam malu analizu o tome kako igranje u završnicama europskih natjecanja utječe na učinak u domaćoj ligi. Kako ne bih duljio, uzeo sam zadnjih osam momčadi koje su ušle u završnicu Konferencijske lige, natjecanja u kojem smo i mi igrali. Prema podacima tvrtke B-Soccer, koja se bavi sportskom analitikom, zanimljivo je vidjeti kolike su šanse tih klubova da se ponovno plasiraju u Europu kroz ligu. Od tih osam momčadi, samo dvije su na 100 posto, Šahtar, koji je u polufinalu i AEK koji je ispao od Rayo Vallecana. Ostali su u puno težoj situaciji. Primjerice, Strasbourg ima samo dva posto šanse, Crystal Palace tri posto, dok su Mainz i Fiorentina bez izgleda da u idućoj sezoni igraju Europu. Rayo Vallecano igra sjajno u Europi ali su u ligi samo tri boda iznad zone ispadanja i više nemaju šanse za europska mjesta. AZ Alkmaar je na 19 posto… Kolika je naša vjerojatnost? Prema tim podacima, ona iznosi 64 posto kroz prvenstvo. Uz to, imamo i finale Kupa. Želim reći da igranje u Europi do same završnice ostavlja golem trag na momčadi u domaćem prvenstvu.

Spomenuo je sastav i trenutačne ozljede prvotimaca.

- Neki igrači su se vratili treninzima, to je pozitivna vijest iz “ambulante”. Ostali su i dalje u procesu oporavka. Nažalost, uz rane od prošle utakmice, imamo i ozljedu Husića. Jučer je potvrđena dijagnoza, radi se o rupturi mišića. S obzirom na to koliko je ostalo do kraja, teško da će više zaigrati ove sezone. Što se tiče ostalih, Vignato se vraća, ali nećemo imati Oreča zbog isključenja, a zbog žutih kartona nema Radeljića i Dantasa.

Kritizirao je suce i smatra da je Rijeka ostala zakinuta nakon derbija s Dinamom (2-2).

- Nakon što sam analizirao tu utakmicu, moram opet progovoriti o sucima, odnosno o njihovom kriteriju u sličnim situacijama. Spomenuo sam Oreča, njegov prvi žuti karton je po meni bio običan prekršaj, ni blizu kartona. Ako pogledate koliko je Dinamo napravio takvih faulova bez kazne… A onda drugi žuti ako je to bio penal i karton, zašto nije bio karton za penal nad Lasickasom? Ili zašto VAR nije reagirao na ruku oko vrata Gojaka prilikom kornera? To je ono što me brine, neujednačen kriterij. Sudac može pogriješiti u igri, ali VAR ima vremena sve pregledati. Penal na Adu-Adjeiju je čisti crveni karton, tu nema rasprave prema pravilima. Igrač je u gol-šansi, protivnik ga ruši bez namjere da igra loptom i to je isključenje. Četvrti sudac mi je rekao da se uz penal više ne daje crveni, što nije točno u ovom slučaju. Poštujem suce, posao im je težak, ali tražim pošten i jednak kriterij za sve. Ja ću braniti ovaj klub jer je Rijeka moja obitelj.

Varaždin je za njega jedna od najboljih i najstabilnijih ekipa ove sezone u HNL-u.

- Cijelu sezonu govorim da su oni jedna od najstabilnijih ekipa. Nije to slučajno, mislim da su jedna od rijetkih ekipa koja nije mijenjala trenera od prošle godine. Imaju jasan stil, automatizme u igri, znaju se prilagoditi svakoj situaciji. Jako su neugodan protivnik. Igraju agresivno u fazi obrane, praktički “čovjek na čovjeka”, i tu moramo biti jaki u duelima. Protiv takvog sustava moraš dobivati situacije “jedan na jedan” da bi stvorio prostor.