Vida asistirao, ubojita ljevica Ivana Perišića za izjednačenje

Poništili su Vatreni prednost Francuza već deset minuta nakon nesretnog autogola Maria Mandžukića.

Još jednom je za izjednačenje zabio Ivan Perišić. Nakon Lukinog slobodnjaka lopta se šuljala po šesnaestercu Francuza. Domagoj Vida ju je ukrotio i poslao Perišiću koji ju munjevito lijevom nogom šalje u mrežu Llorisa. Prekrasno, genijalan gol...

Everyone: Ivan Perisic, how did you score that insane equalizer?



Perisic:#WorldCupFinal pic.twitter.com/hERo8vizE8