VIDEO 24sata u srcu Zagreba! Pogledajte oktanski cirkus Red Bulla i nevjerojatne vratolomije

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Policajac heroj skočio u rijeku Kupu i spasio pet migranata... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić:Nakon što je proveo noć u pritvoru, Tomislav Horvatinčić u lisicama je doveden na ispitivanje u Općinsko kazneno državno odvjetništva. Odgovorio je na sva pitanja istražitelja. Horvatinčić je uhićen jer je unatoč sudskoj zabrani vozio terenac po Zagrebu. Njegov odvjetnik potvrdio je da mu je u srpnju regularno izdana važeća vozačka dozvola. Kako je moguće da je Horvatinčić dobio vozačku unatoč sudskoj zabrani, ministar Božinović kazao je kako zabrana upravljanja nije jednaka oduzimanju vozačke dozvole. U Kupi se utopilo petero migranata, većina su bili Afganistanci. Petoricu je skokom u rijeku uz pomoć kolega i građana spasio policajac iz Delnica... Stranka Drito najavila je pokretanje referenduma o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja izgradnje novog stadiona u Maksimiru.

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