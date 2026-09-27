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RED BULL SHOWRUN

VIDEO 24sata u srcu Zagreba! Pogledajte oktanski cirkus Red Bulla i nevjerojatne vratolomije

Vukovarska ulica na kratko se pretvorila u pravu F1 stazu! Zagreb je doživio čari oktanskog cirkusa na RedBull Showrunu gdje je najveću pozornost privukao legendarni David Coulthard u RB 7 bolidu iz 2011. kojeg je vozio Sebastian Vettel te izvodio popularne 'donutse'. Osim Coultharda, zagrebačku publiku očarali su driftovi Red Bull Drift Brothersa i Sam Sama koji su vozili BMW M4. Arunas Gibieža izvodio je trikove na dva kotača. Zagrebom su prošla čak dva F1 bolida, i onaj Vise Cash Red Bulla za čijim je volanom sjedio bivši vozač Patrick Friesacher. Ulicom je prošla i Rimčeva Nevera R. Prije početka, nebom su proletjela Krila oluje

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Red bull event VIDEO
Red bull event | Video: 24sata
PREDIVNO

NEVJEROJATNA SNIMKA! Dupini se igrali kod Zadarskog kanala

ZADAR - Nekoliko dupina se igralo ujutro u zadarskom kanalu, javio nam je čitatelj koji nam je poslao nevjerojatnu snimku iz Zadra. Na snimci se vidi kako je otprilike četiri dupina skakalo u Zadru te oduševilo građane.

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Dupini kod Zadra VIDEO
Dupini kod Zadra | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Policajac heroj skočio u rijeku Kupu i spasio pet migranata...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić:Nakon što je proveo noć u pritvoru, Tomislav Horvatinčić u lisicama je doveden na ispitivanje u Općinsko kazneno državno odvjetništva. Odgovorio je na sva pitanja istražitelja. Horvatinčić je uhićen jer je unatoč sudskoj zabrani vozio terenac po Zagrebu. Njegov odvjetnik potvrdio je da mu je u srpnju regularno izdana važeća vozačka dozvola. Kako je moguće da je Horvatinčić dobio vozačku unatoč sudskoj zabrani, ministar Božinović kazao je kako zabrana upravljanja nije jednaka oduzimanju vozačke dozvole. U Kupi se utopilo petero migranata, većina su bili Afganistanci. Petoricu je skokom u rijeku uz pomoć kolega i građana spasio policajac iz Delnica... Stranka Drito najavila je pokretanje referenduma o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja izgradnje novog stadiona u Maksimiru.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAVIJAČKA EUFORIJA

VIDEO Ni Uefina kazna neće spriječiti Hrvate: Pogledajte okupljanje pred dvoboj u Pragu

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Pragu očekuje prva utakmica Lige nacija protiv Češke. 'Vatreni' na tribinama Fortuna Arene neće imati podršku navijača zbog Uefine kazne koja se odnosi na jednu gostujuću utakmicu bez prisutnosti hrvatskih navijača, a to je upravo ova. Međutim, ni Uefina kazna ne sprječava hrvatske navijače da se okupe na ulicama glavnog češkog grada. Uz stihove pjesme 'Viva Croatia' počela je navijačka euforija

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Navijači uoči utakmice VIDEO
Navijači uoči utakmice | Video: Mi Hrvati
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomislavu Horvatinčiću prijeti do dvije godine zatvora...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Tomislav Horvatinčić uhićen je jer je kršio sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima. Prijeti mu do dvije godine zatvora. Povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže godinama unazad. Kristijan Aleksić, koji je u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Čuvši presudu zadovoljno kimnuo glavom i smijuljio se. Slaven Bilić počinje novu avanturu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. "Vatreni" novo izdanje Lige nacija otvaranju gostovanjem u Pragu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Auto se prevnuo na krov u sudaru. Jedan je ozlijeđen

ZAGREB - Jedna osoba je ozlijeđena u sudaru dva osobna auta na Aleji Bologne, potvrdila nam je zagrebačka policija. Čitatelj 24sata poslao nam je snimku strašne nesreće. "Auto se prevrnuo na krov. Strašno", rekao nam je čitatelj. Očevid je u tijeku. Ozlijeđenoj osobi je liječnička pomoć pružena u bolnici.

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Prometna nesreća u Zagrebu VIDEO
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata

OSTALO

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