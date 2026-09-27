VIDEO 24sata u srcu Zagreba! Pogledajte oktanski cirkus Red Bulla i nevjerojatne vratolomije
Vukovarska ulica na kratko se pretvorila u pravu F1 stazu! Zagreb je doživio čari oktanskog cirkusa na RedBull Showrunu gdje je najveću pozornost privukao legendarni David Coulthard u RB 7 bolidu iz 2011. kojeg je vozio Sebastian Vettel te izvodio popularne 'donutse'. Osim Coultharda, zagrebačku publiku očarali su driftovi Red Bull Drift Brothersa i Sam Sama koji su vozili BMW M4. Arunas Gibieža izvodio je trikove na dva kotača. Zagrebom su prošla čak dva F1 bolida, i onaj Vise Cash Red Bulla za čijim je volanom sjedio bivši vozač Patrick Friesacher. Ulicom je prošla i Rimčeva Nevera R. Prije početka, nebom su proletjela Krila oluje