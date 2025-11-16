Obavijesti

VIDEO Afrički velikan vrjedniji od Hrvatske ostao bez drugog uzastopnog Svjetskog prvenstva
Foto: ABDELMJID RIZKOU/REUTERS

U interkontinentalnim kvalifikacijama još će se naći Nova Kaledonija, Bolivija, pobjednik dvoboja Irak - UAE te još dvije reprezentacije iz zone CONCACAF-a. Od šest momčadi u interkontinentalnim kvalifikacijama, dvije će izboriti Mundijal

Nogometaši DR Konga senzacionalno su pobijedili Nigeriju u finalu dodatnih kvalifikacija i izborili nastup u Interkontinentalnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo! Presudilo je raspucavanje jedanaesteraca. 

Nakon 90 minuta u Rabatu je bilo 1-1, a domaćin je poveo u trećoj minuti golom Onyeke. Ipak, Elia je golom u 32. postavio konačan rezultat, a nakon što ni u produžecima nije bilo golova, pristupilo se raspucavanju. Nigerijci su promašili čak tri jedanaesterca, a Kongo dva i prošao je dalje. 

FIFA World Cup - CAF Qualifiers - Playoffs - Final - Nigeria v Democratic Republic of Congo
Foto: ABDELMJID RIZKOU/REUTERS

Nigerija će tako propustiti drugo Svjetsko prvenstvo zaredom, nije je bilo ni u Kataru 2022., a radi se o respektabilnoj momčadi. Prema Transfermarktu vrijedi 295 milijuna eura, a momčad je to u kojoj igraju Victor Osimhen, Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze… pa i bivši igrač Hajduka, Chidozie Awaziem. 

DR Kongo će u ožujku u Meksiku pokušati izboriti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, debi su imali 1974. u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj. 

U interkontinentalnim kvalifikacijama još će se naći Nova Kaledonija, Bolivija, pobjednik dvoboja Irak - UAE te još dvije reprezentacije iz zone CONCACAF-a. Od šest momčadi u interkontinentalnim kvalifikacijama, dvije će izboriti Mundijal. 

