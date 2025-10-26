Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAGLA REAKCIJA

VIDEO Alonso izvadio Viniciusa iz igre, Brazilac ljutito otišao prema svlačionici

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Alonso izvadio Viniciusa iz igre, Brazilac ljutito otišao prema svlačionici
Foto: Arenasport/Screenshot

Brazilska zvijezda nije najbolje primila vijest o izlasku s terena pa je odmah otišao u svlačionicu

Vinicius je poznat po svojim naglim reakcijama na terenu, a ni ovaj El Clasico nije iznimka. Napadač Reala u 72. minuti susreta je izašao iz igre, ali ta odluka trenera Alonsa nije dobro sjela Brazilcu.

Umjesto Vinicijusa u igru je ušao Rodrygo, a nakon što je izašao s terena Brazilac je ljutito otišao u svlačionicu. 

Real je nakon isteka prvog poluvremena zabio dva gola, a u trećoj minuti susreta bio je poništen kazneni udaraac, a kasnije i gol Mbappea. 

Video možete pogledati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'
KATASTROFALAN KRAJ

VIDEO Stipe Drviš bjesnio zbog uboda u oko, prvak UFC-a: 'Koji ku**c?! Zašto meni zviždite?'

Izazivač Ciryl Gane gurnuo je tri prsta u oči Tomu Aspinallu, prvaku UFC-a kojem je boksački trener Drviš, a prijatelj i sparing partner Ante Delija. Nije se uspio oporaviti i sudac je prekinuo borbu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025