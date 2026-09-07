VIDEO Antoine, je li sparno? Evo kako se Francuz hladi na Floridi

Ljeto i dalje traje, temperature su visoke, a jedna scena s Floride posebno ja nasmijala društvene mreže. Na utakmici Orlanda i San Diega (1-0), na pauzi za vodu, sve kamere bile su uprte u francusku zvijezdu, Antoinea Griezmanna.

Bivši nogometaš Barcelone i Atlético Madrida tijekom stanke za osvježenje, u 33. minuti, djelovao je potpuno iscrpljeno, a na glavu si je stavio ručnik, vjerojatno natopljen vodom, kako bi se dodatno rashladio.

The Florida humidity had Antoine Griezmann fighting for his life 🇺🇸😭 pic.twitter.com/sxgISu4ekR — USMNT Only (@usmntonly) September 6, 2026

Mnogi stanovnici Floride upozoravali su na još jedan problem osim same temperature, a to je izrazito visoka vlažnost zraka. Upravo ona dodatno otežava kretanje i svakodnevne aktivnosti, a posebno dolazi do izražaja tijekom intenzivnog fizičkog napora kakav je nogomet.

Unatoč očitim problemima s kojima se suočavao, Griezmann nije napustio teren. Francuz je odradio svih 90 minuta, a pritom je bio i junak svoje momčadi. U 28. minuti postigao je jedini gol na utakmici i donio Orlandu pobjedu 1-0. Marco Pašalić je za Orlando ušao u 75. minuti.