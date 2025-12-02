Obavijesti

Sport

Komentari 0
BORUSSIA JE 'OUT'

VIDEO 'Apotekari' našli lijek za Niku Kovača. Izletio je iz kupa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO 'Apotekari' našli lijek za Niku Kovača. Izletio je iz kupa
Foto: Piroschka Van De Wouw

Bayer Leverkusen šokirao Borussiju Dortmund i Niku Kovača! Pobjeda 1-0 u Njemačkom kupu, Maza zabio za četvrtfinale

Nogometaši Bayera iz Leverkusena plasirali su se u četvrtfinale Njemačkog kupa 1-0 pobjedom na gostovanju protiv Borussije iz Dortmunda koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač u osmini finala. Gol za prolazak zabio je Maza u 34. minuti.

Bayer je ovime uzvratio Borussiji za domaći 1-2 poraz u prvenstvu prije tri dana.

Gol Leverkusena za pobjedu pogledajte OVDJE.

U utorak su plasman u četvrtfinale izborili još i Hertha 6-1 domaćom pobjedom protiv Kaiserslauterna, Sankt Pauli koji je sa 2-1 kao gost nadigrao Borussiju Moenchengladbach te RB Leipzig 3-1 domaćim uspjehom protiv Magdeburga.

U srijedu će igrati Bochum - Stuttgart, Freiburg - Darmstadt 98, Hamburger SV - Holstein Kiel i Union Berlin - Bayern.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...
KRIZA UOČI DERBIJA

Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...

Hajduku u zadnje vrijeme ne ide, ali interesa za njegove igrače itekako ima. Inter Milan već na zimu želi ‘zakapariti’ mladog Branimira Mlačića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025