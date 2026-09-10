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VIDEO Argentinac provocirao Lewandowskog, a Ibra rekao: 'Ja bih ga nokautirao glavom'

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Argentinac provocirao Lewandowskog, a Ibra rekao: 'Ja bih ga nokautirao glavom'
Foto: Instagram
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De Paul je prišao Poljaku, odgurnuo ga i počeo mu dobacivati. Rekao mu je da je on dva puta osvojio Copu i jednom Svjetsko prvenstvo

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Jedan zanimljiv verbalni sukob dogodio se u MLS-u. U glavnim ulogama bili su Argentinac Rodrigo De Paul i Poljak Robert Lewandowski.  Utakmica je završila 1-1, a zaiskrilo je pred kraj utakmice nakon duela Lewandowskog i braniča Inter Miamija Iana Fraya. 

Fray je završio na travnjaku, a nakon što je ustao, odgurnuo je Lewandowskog. Poljak je potom krenuo prema njemu, nakon čega se umiješao De Paul i stao u obranu suigrača. De Paul je prišao Lewandowskom, odgurnuo ga i počeo mu dobacivati. - Tko si ti, budalo? Ja sam osvojio dvije Cope Americe i Svjetsko prvenstvo. A ti? - prenose mediji. La Nacion navodi da mu je prethodno dobacio da je kukavica. Na sve to Lewandowski je reagirao osmijehom.

Njegova smirena reakcija privukla pažnju Zlatana Ibrahimovića. Bivši švedski napadač poznat je po temperamentu i tome da se tijekom karijere nije klonio fizičkih obračuna.

Ibrahimović je izravno komentirao što bi on učinio u toj situaciji. - Lewandowski je ostao izuzetno miran. Da sam bio na njegovom mjestu, udario bih Rodriga De Paula glavom - poručio je Ibrahimović. 

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