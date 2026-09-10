VIDEO Argentinac provocirao Lewandowskog, a Ibra rekao: 'Ja bih ga nokautirao glavom'

Jedan zanimljiv verbalni sukob dogodio se u MLS-u. U glavnim ulogama bili su Argentinac Rodrigo De Paul i Poljak Robert Lewandowski. Utakmica je završila 1-1, a zaiskrilo je pred kraj utakmice nakon duela Lewandowskog i braniča Inter Miamija Iana Fraya.

Fray je završio na travnjaku, a nakon što je ustao, odgurnuo je Lewandowskog. Poljak je potom krenuo prema njemu, nakon čega se umiješao De Paul i stao u obranu suigrača. De Paul je prišao Lewandowskom, odgurnuo ga i počeo mu dobacivati. - Tko si ti, budalo? Ja sam osvojio dvije Cope Americe i Svjetsko prvenstvo. A ti? - prenose mediji. La Nacion navodi da mu je prethodno dobacio da je kukavica. Na sve to Lewandowski je reagirao osmijehom.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥 (vía MLS por Apple TV) https://t.co/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

Njegova smirena reakcija privukla pažnju Zlatana Ibrahimovića. Bivši švedski napadač poznat je po temperamentu i tome da se tijekom karijere nije klonio fizičkih obračuna.

Ibrahimović je izravno komentirao što bi on učinio u toj situaciji. - Lewandowski je ostao izuzetno miran. Da sam bio na njegovom mjestu, udario bih Rodriga De Paula glavom - poručio je Ibrahimović.