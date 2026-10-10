VIDEO Arsenal okrenuo Leeds i izjednačio se sa Cityjem na vrhu

Nastavljena je sezona u engleskoj Premier ligi, a u prvom susretu šestog kola aktualni prvak Arsenal na svom je Emirates stadionu svladao Leeds 2-1. Arsenal se bodovno izjednačio s vodećim Manchester Cityjem, imaju po 15 bodova, ali klub iz Manchestera ima utakmicu manje. Leeds je upisao prvi ligaški poraz u sezoni, a ostao je na petom mjestu ljestvice.

Svi su golovi pali u drugom poluvremenu nakon tvrdih uvodnih 45 minuta u kojima su bolje šanse imali gosti iz Leedsa. Gosti su poveli u 55. minuti kada je loptu na drugu vratnicu dočekao Justin i pogodio za 1-0. Odgovor Arsenala uslijedio je vrlo brzo te je prvo Calafiori iz blizine bio strijelac za 1-1 u 62. minuti, dok je nakon vrlo lijepe akcije Bruno Guimaraes poentirao za 2-1 u 70. minuti, za preokret Arsenala na konačnih 2-1.

Video golova pogledajte OVDJE.

Nedjeljni su parovi Crystal Palace - Nottingham Forest, Hull City - Everton i Liverpool - Manchester City, dok se zadnja utakmica igra u ponedjeljak, a sastaju se Coventry - Newcastle.

Premier liga, 6. kolo:

Arsenal - Leeds 2-1 (Calafiori 62, Bruno Guimaraes 70 / Justin 55)

Aston Villa - Brentford (16 sati)

Chelsea - Bournemouth (16 sati)

Ipswich - Fulham (16 sati)

Sunderland - Brighton (16 sati)

Manchester United - Tottenham (18.30 sati)