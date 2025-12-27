VIDEO Aston Villa pobijedila Chelsea i nastavila borbu za vrh

Aston Villa je pobijedila Chelsea 2-1 u gostima u 18. kolu Premier lige i nastavila nevjerojatnu sezonu u engleskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Boysi na Chelsea - Dinamo | Video: KanalRi

Domaće je u vodstvo doveo Joao Pedro golom u 37. minuti, ali u drugom poluvremenu je uslijedio preokret. Prvo je Watkins pogodio za 1-1 u 63. minuti, a isti igrač zabio je potpuni preokret u 84.

Golove pogledajte OVDJE

Foto: David Klein/REUTERS

Watkins je stigao do pet golova u sezoni, a Aston Villa je nastavila borbu za naslov prvaka. Treća je s 39 bodova, svega tri manje od vodećeg Arsenala, dok je Chelsea peti sa 29 bodova.