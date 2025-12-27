Obavijesti

Sport

Komentari 0
USRED LONDONA

VIDEO Aston Villa pobijedila Chelsea i nastavila borbu za vrh

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Aston Villa pobijedila Chelsea i nastavila borbu za vrh
2
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Watkins je stigao do pet golova u sezoni, a Aston Villa je nastavila borbu za naslov prvaka. Treća je s 39 bodova, svega tri manje od vodećeg Arsenala, dok je Chelsea peti sa 29 bodova

Aston Villa je pobijedila Chelsea 2-1 u gostima u 18. kolu Premier lige i nastavila nevjerojatnu sezonu u engleskom prvenstvu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Boysi na Chelsea - Dinamo 00:44
Boysi na Chelsea - Dinamo | Video: KanalRi

Domaće je u vodstvo doveo Joao Pedro golom u 37. minuti, ali u drugom poluvremenu je uslijedio preokret. Prvo je Watkins pogodio za 1-1 u 63. minuti, a isti igrač zabio je potpuni preokret u 84. 

Golove pogledajte OVDJE

Premier League - Chelsea v Aston Villa
Foto: David Klein/REUTERS

Watkins je stigao do pet golova u sezoni, a Aston Villa je nastavila borbu za naslov prvaka. Treća je s 39 bodova, svega tri manje od vodećeg Arsenala, dok je Chelsea peti sa 29 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike
FILMSKA PRIČA

FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike

Federico Valverde i Mina Bonino upoznali su se preko društvenih mreža, a Mina je zbog Realovog veznjaka na prvi spoj došla avionom iz Španjolske u Argentinu. Pet je godina starija od njega, vjenčali su se 2022., a imaju i dva sina
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka
Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'
SMAIL PREVLJAK

Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'

Smail Prevljak (30) ljetos je došao u Istru i postao nositelj momčadi, a tijekom bogate karijere igrao je i u Salzburgu gdje mu je suigrač bio Erling Haaland. 'Odmah se vidjelo da će postati svjetska zvijezda, bio je baš pojava', priča nam Prevljak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025