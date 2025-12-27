Watkins je stigao do pet golova u sezoni, a Aston Villa je nastavila borbu za naslov prvaka. Treća je s 39 bodova, svega tri manje od vodećeg Arsenala, dok je Chelsea peti sa 29 bodova
USRED LONDONA
VIDEO Aston Villa pobijedila Chelsea i nastavila borbu za vrh
Čitanje članka: < 1 min
Aston Villa je pobijedila Chelsea 2-1 u gostima u 18. kolu Premier lige i nastavila nevjerojatnu sezonu u engleskom prvenstvu.
Domaće je u vodstvo doveo Joao Pedro golom u 37. minuti, ali u drugom poluvremenu je uslijedio preokret. Prvo je Watkins pogodio za 1-1 u 63. minuti, a isti igrač zabio je potpuni preokret u 84.
Watkins je stigao do pet golova u sezoni, a Aston Villa je nastavila borbu za naslov prvaka. Treća je s 39 bodova, svega tri manje od vodećeg Arsenala, dok je Chelsea peti sa 29 bodova.
