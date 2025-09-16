Obavijesti

DAJTE MU NAGRADU

VIDEO Atletičar pao usred utrke Svjetskog prvenstva. Scena koja je uslijedila oduševila je svijet

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
6
Foto: Reuters

Vidio sam ga kako posrće i pomislio, 'Zašto ne?. Obojica smo imali lošu sreću, valjda. Možda možemo podijeliti malo loše sreće zajedno, rekao je Belgijac Tim Van de Velde koji je oduševio svijet

Na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, pozornici na kojoj se okupljaju najveće zvijezde "kraljice sportova", jedan trenutak zasjenio je sve zlatne medalje i svjetske rekorde. Nije se dogodio u borbi za postolje, već na začelju kvalifikacijske utrke na 3000 metara sa zaprekama. Glavni akteri nisu bili pobjednici, već belgijski atletičar Tim Van de Velde i njegov kolumbijski suparnik Carlos San Martín. Njihova priča postala je viralni podsjetnik na to da sportski duh i suosjećanje ponekad vrijede više od bilo kojeg trijumfa.

Subotnja večer u Tokiju trebala je biti samo još jedna u nizu kvalifikacijskih borbi. Utrka na 3000 metara sa zaprekama, jedna od najzahtjevnijih atletskih disciplina, testira izdržljivost i tehniku natjecatelja koji moraju preskočiti 28 prepreka i sedam vodenih zapreka. Za Tima Van de Veldea, utrka je počela obećavajuće. Mladi Belgijanac, nekadašnji europski juniorski prvak, preuzeo je vodstvo i diktirao tempo.

Men's 3000m Steeplechase Round 1
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

No, već u trećem od sedam i pol krugova, njegovi snovi o finalu rasplinuli su se u trenu. Prilikom prilaska vodenoj zapreci, Van de Velde je zakačio prepreku i pao u vodu. Dok se pribrao i ustao, vodeća skupina već je bila daleko ispred. Njegove šanse za plasman među prvih pet, što je vodilo u finale, bile su uništene. Ubrzo nakon toga, slično se dogodilo i Kolumbijcu Carlosu San Martínu. On je također zakačio prepreku, nezgodno pao i očito se ozlijedio. Obojica su nastavili utrku, ali daleko od borbe za visoki plasman, trčeći samo da bi je završili.

Dok su ostali natjecatelji prolazili kroz cilj, a marokanski favorit Soufiane El Bakkali slavio pobjedu u kvalifikacijskoj skupini s vremenom 8:26.99, drama na stazi tek je dosezala vrhunac. Van de Velde, iscrpljen i razočaran, približavao se ciljnoj liniji. No, umjesto da završi svoju agoniju, bacio je pogled preko ramena.

Men's 3000m Steeplechase Round 1
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Ono što je vidio natjeralo ga je da stane. Na posljednjoj prepreci, Carlos San Martín se mučio u bolovima. Nije ju mogao preskočiti, već se jedva, puzeći, prebacivao preko nje. U tom trenutku, za belgijskog atletičara plasman je postao nebitan. Okrenuo se, vratio nekoliko metara i prišao posrnulom Kolumbijcu. Stavio mu je ruku oko ramena, a San Martín se oslonio na njega. Zagrljeni, šepajući, zajedno su prešli posljednje metre i prošli kroz cilj.

- Vidio sam ga kako posrće i pomislio, 'Zašto ne?. Obojica smo imali lošu sreću, valjda. Možda možemo podijeliti malo loše sreće zajedno - rekao je Van de Velde nakon utrke.

Zbog njegove geste, San Martín je službeno završio utrku kao deseti s vremenom 9:02.20, dok je Van de Velde bio jedanaesti, stotinku sporiji (9:02.21).

Ovaj nevjerojatan čin sportskog duha nije bio slučajan. Tim Van de Velde (25) predobro zna kako je to osjećati se slomljeno i bespomoćno na atletskoj stazi. Njegova karijera isprepletena je s nesretnim padovima. Na Europskom prvenstvu prošle godine slomio je ključnu kost nakon pada, a na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu 2022. godine pao je u vodu i ozlijedio gležanj.

1036786602
Foto: Profimedia

- Znam kako je to osjećati se bespomoćno na stazi. Obojica smo natjecatelji. Obojica naporno radimo. Naravno, glavni cilj bio je finale i obojica smo imali peh, zato sam to i učinio.

Njegove riječi odjeknule su snažnije od bilo kojeg rezultata. Dok je San Martín odvožen sa staze u invalidskim kolicima, ne mogavši dati izjavu novinarima, Van de Veldeova gesta postala je glavna tema svjetskih sportskih medija.

