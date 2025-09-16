Vidio sam ga kako posrće i pomislio, 'Zašto ne?. Obojica smo imali lošu sreću, valjda. Možda možemo podijeliti malo loše sreće zajedno, rekao je Belgijac Tim Van de Velde koji je oduševio svijet
VIDEO Atletičar pao usred utrke Svjetskog prvenstva. Scena koja je uslijedila oduševila je svijet
Na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, pozornici na kojoj se okupljaju najveće zvijezde "kraljice sportova", jedan trenutak zasjenio je sve zlatne medalje i svjetske rekorde. Nije se dogodio u borbi za postolje, već na začelju kvalifikacijske utrke na 3000 metara sa zaprekama. Glavni akteri nisu bili pobjednici, već belgijski atletičar Tim Van de Velde i njegov kolumbijski suparnik Carlos San Martín. Njihova priča postala je viralni podsjetnik na to da sportski duh i suosjećanje ponekad vrijede više od bilo kojeg trijumfa.
Subotnja večer u Tokiju trebala je biti samo još jedna u nizu kvalifikacijskih borbi. Utrka na 3000 metara sa zaprekama, jedna od najzahtjevnijih atletskih disciplina, testira izdržljivost i tehniku natjecatelja koji moraju preskočiti 28 prepreka i sedam vodenih zapreka. Za Tima Van de Veldea, utrka je počela obećavajuće. Mladi Belgijanac, nekadašnji europski juniorski prvak, preuzeo je vodstvo i diktirao tempo.
No, već u trećem od sedam i pol krugova, njegovi snovi o finalu rasplinuli su se u trenu. Prilikom prilaska vodenoj zapreci, Van de Velde je zakačio prepreku i pao u vodu. Dok se pribrao i ustao, vodeća skupina već je bila daleko ispred. Njegove šanse za plasman među prvih pet, što je vodilo u finale, bile su uništene. Ubrzo nakon toga, slično se dogodilo i Kolumbijcu Carlosu San Martínu. On je također zakačio prepreku, nezgodno pao i očito se ozlijedio. Obojica su nastavili utrku, ali daleko od borbe za visoki plasman, trčeći samo da bi je završili.
Dok su ostali natjecatelji prolazili kroz cilj, a marokanski favorit Soufiane El Bakkali slavio pobjedu u kvalifikacijskoj skupini s vremenom 8:26.99, drama na stazi tek je dosezala vrhunac. Van de Velde, iscrpljen i razočaran, približavao se ciljnoj liniji. No, umjesto da završi svoju agoniju, bacio je pogled preko ramena.
Ono što je vidio natjeralo ga je da stane. Na posljednjoj prepreci, Carlos San Martín se mučio u bolovima. Nije ju mogao preskočiti, već se jedva, puzeći, prebacivao preko nje. U tom trenutku, za belgijskog atletičara plasman je postao nebitan. Okrenuo se, vratio nekoliko metara i prišao posrnulom Kolumbijcu. Stavio mu je ruku oko ramena, a San Martín se oslonio na njega. Zagrljeni, šepajući, zajedno su prešli posljednje metre i prošli kroz cilj.
- Vidio sam ga kako posrće i pomislio, 'Zašto ne?. Obojica smo imali lošu sreću, valjda. Možda možemo podijeliti malo loše sreće zajedno - rekao je Van de Velde nakon utrke.
Zbog njegove geste, San Martín je službeno završio utrku kao deseti s vremenom 9:02.20, dok je Van de Velde bio jedanaesti, stotinku sporiji (9:02.21).
Ovaj nevjerojatan čin sportskog duha nije bio slučajan. Tim Van de Velde (25) predobro zna kako je to osjećati se slomljeno i bespomoćno na atletskoj stazi. Njegova karijera isprepletena je s nesretnim padovima. Na Europskom prvenstvu prošle godine slomio je ključnu kost nakon pada, a na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu 2022. godine pao je u vodu i ozlijedio gležanj.
- Znam kako je to osjećati se bespomoćno na stazi. Obojica smo natjecatelji. Obojica naporno radimo. Naravno, glavni cilj bio je finale i obojica smo imali peh, zato sam to i učinio.
Njegove riječi odjeknule su snažnije od bilo kojeg rezultata. Dok je San Martín odvožen sa staze u invalidskim kolicima, ne mogavši dati izjavu novinarima, Van de Veldeova gesta postala je glavna tema svjetskih sportskih medija.
