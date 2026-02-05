VIDEO Atletico zabio 'petardu' Betisu i ide u polufinale Kupa

Na impresivan su se način nogometaši madridskog Atletica plasirali u polufinale španjolskog Kupa kralja i to nakon gostujuće 5-0 pobjede protiv Betisa u Sevilli.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Sve je gotovo u ovom susretu bilo već nakon prvog poluvremena kada je Atletico stekao prednost od tri pogotka. Slovak Hancko je prvi načeo domaćina, u 12. minuti je bio strijelac za 1-0. Nakon pola sata igre Simeone je povećao na 2-0, a u 37. je već bilo 3-0. Treći gostujući pogodak postigao je Nigerijac Ademola Lookman koji je prije samo nekoliko dana u Madrid stigao iz Atalante.

Golove pogledajte OVDJE.

U nastavku dvoboja još je dva pogotka dao Atletico. Na asistenciju Lookmana u 63. minuti je Griezmann zabio za 4-0, dok je lijepa večer za Madriđane zaokružena u 83. minuti kada je Almada bio strijelac za konačnih 5-0.

Atletico će u polufinalu igrati protiv Athletic Bilbaa koji je dan ranije u gostima pobijedio Valenciju 2-1. Drugi polufinalni par čine Barcelona i Real Sociedad.