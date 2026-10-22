VIDEO Bacali baklje na tribinu osoba s invaliditetom: Klubu opet prijeti velika kazna u LP

Francuski Lens izgubio je na gostovanju u Belgiji kod Club Brugge kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko. Domaćini su slavili s visokih 3-0 u trećem kolu Lige prvaka, ali utakmicu su zasjenili incidenti na tribinama.

Gostujući navijači francuskog kluba zapalili su veći broj baklji i bacali ih prema domaćim sektorima gdje su se nalazili navijači Club Bruggea. Belgijski mediji objavili su kako je njihova policija pokrenula istragu nakon nereda na tribinama, a Lensu prijeti i velika kazna Uefe.

Steward at the Club Brugge match was injured because RC Lens fans lit flares and was then helped by other fans. 🎥 e.steenkiste https://t.co/MWoDV0crH8 — Football Fans Stuff (@officialffsnews) October 22, 2026

Dio pirotehnike bačen je i prema tribini koja je namijenjena osobama s invaliditetom, a u incidentima je ozlijeđen jedan redar Lensa, kojem je pomoć pružena na stadionu. Zbog nereda je utakmica bila kratko prekinuta.

Belgijska policija zasad nije nikoga uhitila, a pregledavaju se i snimke nadzornih kamera kako bi se ustvrdilo tko je odgovoran. Glasnogovornica policije potvrdila je da će nakon analize biti sastavljen službeni zapisnik. Na stadionu nitko nije uhićen jer je policija procijenila da bi pokušaj privođenja usred nereda mogao izazvati eskalaciju sukoba te je glavni cilj bio uspostaviti mir na stadionu.

Foto: Omar Havana

Utakmica je bila proglašena visokorizičnom, a francuski navijači stigli su u pratnji policije. Uoči utakmice nije bilo nikakvih incidenata.

Podsjetimo, Lens već ima uvjetnu kaznu Uefe zbog navijačkih nereda. Kažnjeni su nakon što su njihovi navijači koristili pirotehniku na gostovanju kod Slavije u Pragu, a financijska kazna iznosila je 15 tisuća eura. Izrečena mu je i uvjetna zabrana prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću europsku utakmicu. Još se ne zna koju će odluku donijet Uefa nakon što razmotri izvještaj s utakmice.

