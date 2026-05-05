VIDEO Barbara Matić je trudna. Ovako je otkrila sretnu vijest

Dvostruka svjetska i aktualna olimpijska prvakinja u judu Barbara Matić (31) podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu lijepu vijest. Na kreativan i dirljiv način objavila je da sa suprugom Filipom Đinovićem (30), srpskim judašem, očekuje prvo dijete.

Video započinje kadrom u kojem Filip sjede za malenim stolom leđima okrenuti kameri, a preko ekrana se ispisuje poruka: "Čuvali smo tajnu". Par zatim nazdravlja bocama pića, Barbara odbija pivo i prihvaća vodu. Filip stavlja crnu kapu s natpisom "TATA", dok Barbara nosi ružičastu s natpisom "MAMA", čime polako otkrivaju sretnu vijest. Vrhunac videa je emotivni kadar u kojem se na plaži, uz dvije slike s ultrazvuka, nalazi minijaturni bijeli judo kimono, popularni judogi.

Na kimonu je zlatnim koncem izvezeno ime "Baby Đinović", detalj koji je posebno raznježio sve koji su pogledali video. Objava završava porukom "Stiže uskoro", dok je u opisu videa Barbara kratko i jasno napisala: "1+1=3. Beba judašica stiže". Ispod objave odmah su se zaredale stotine čestitki brojnih prijatelja, kolega sportaša i vjernih obožavatelja. Poruke poput "Čestitam vam, dragi ljudi od srca", "Neka je sa srećom! Grlim" i "Savršeno! Prepredrago mi je i čestitam" slile su se na profile budućih roditelja.