VIDEO Barcelona se nakon 893 dana vratila na Camp Nou. Evo kad će odigrati prvu utakmicu

Barcelona posljednjih sezona, kao i ovu, domaće utakmice igra na olimpijskom stadionu Lluís Companys. Camp Nou je pod renovacijom od lipnja 2023. i ovaj petak je prvi put otvoren za javnost u novome ruhu, 893 dana nakon posljednje utakmice 28. svibnja 2023. Nešto manje od 22.000 navijača odlučilo je podržati trening prve momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO TRENINGA:

Klub povratak na stadion vrši kroz nekoliko faza. Kompletirana je 1A faza kojom se na stadionu može očekivati oko 26.000 navijača, ali stadion je u ovoj fazi otvoren samo za javni trening poput današnjeg.

U sklopu faze 1B odradila su se nužna nadograđivanja iz sigurnosnih razloga i Uefinih zahtjeva. U sklopu te faze kreiran je novi tunel za igrače, obnovljene su svlačionice za domaće i gostujuće ekipe uz značajna poboljšanja udobnosti, sigurnosti i pristupačnosti na tribinama, ali i unutar stadiona. Dodani su novi sigurnosni putevi za evakuaciju, ojačane su sigurnosne ograde i integrirani su moderniji digitalni sustavi za lakši pristup stadionu s ulaznicama.

Foto: Albert Gea

Uz sve navedeno, novi stadion sada ima moderne sustave za prskalice na terenu te protupožarne sisteme, ojačanu ventilaciju i nove ulaze na stadion koji su napravljeni po Uefinim prohtjevima.

Faza 1B je kompletirana, ali Barcelona čeka dozvolu od gradskog vijeća za povratak navijača na utakmice. Ako vijeće odobri dozvolu za povratak, na Camp Nou stadionu moći će biti 45.000 navijača, što znači da će se stadion otvoriti s djelomičnim kapacitetom.

Foto: Albert Gea

Prva utakmica na rekonstruiranom Camp Nou mogla bi se odigrati 22. studenog kad u goste Kataloncima stiže Athletic Bilbao. Potpuni završetak rekonstrukcije Barcelonina doma očekuje se krajem lipnja iduće godine. Puni kapacitet stadiona nakon kompletne renovacije bit će 105.000 sjedećih mjesta.