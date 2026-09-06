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KATALONCI DOMINIRAJU

VIDEO Barcelona se prošetala Mestallom! Flickove trupe su nezaustavljive, Livi bio na klupi

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Barcelona se prošetala Mestallom! Flickove trupe su nezaustavljive, Livi bio na klupi
Foto: Pablo Morano
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Barcelona je pregazila Valenciju na Mestalli 5-0! Yamal je blistao s dva gola, a Flickova momčad trenutačno izgleda nezaustavljivo. Livaković je susret odgledao s klupe

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Barcelona je u četvrtom kolu La Lige stigla do četvrte pobjede. Na Mestalli je momčad Hansija Flicka slavila protiv Valencije s uvjerljivih 5-0, a među strijelce su se upisali Lamine Yamal dvaput te Fermín López, Raphinha i Pedri jednom.

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Gosti su posao počeli rješavati već u prvom dijelu. Yamal je u šestoj minuti iskoristio prostor iza obrane Valencije i doveo Barcelonu u vodstvo, dok je Fermín u 22. minuti udvostručio prednost. Domaćin do odmora nije pronašao odgovor na igru gostiju, koji su u nastavku nastavili u istom ritmu.

LaLiga - Valencia v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano

Raphinha je u 50. minuti povećao Barceloninu prednost na 3:0, a Pedri je 11 minuta prije kraja zabio za 4:0. Konačan rezultat postavio je Yamal svojim drugim pogotkom u 84. minuti. Valencia je tijekom susreta imala nekoliko prilika, ali nije uspjela svladati Joana Garcíju.

Sve golove i prilike sa susreta pogledajte OVDJE.

LaLiga - Valencia v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano

Dominik Livaković, koji je nedavno došao u Barcelonu, ponovno je bio među rezervama i nije ulazio u igru. Barcelona nakon četiri kola ima maksimalnih 12 bodova, dok Valencia i dalje čeka na bolji učinak.

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