VIDEO Baturina briljirao pa nasmijao Henryja i ekipu: 'Moram izabrati Thierryja...'

Martin Baturina (23) odigrao je večer za pamćenje u dresu Coma. Hrvatski veznjak zabio je prvi gol talijanskog kluba u povijesti Lige prvaka, dodao asistenciju u pobjedi 4-1 protiv RB Leipziga i na kraju osvojio nagradu za igrača utakmice. Nakon susreta javio se u popularnu CBS-ovu emisiju "UCL Today", gdje su ga dočekali Thierry Henry, Micah Richards i Jamie Carragher. Baturinino gostovanje brzo je postalo hit na društvenim mrežama.

Prvo mu je Richards pripremio posebno iznenađenje. Bivši engleski reprezentativac izvadio je mobitel i pročitao nekoliko stihova koje je napisao u čast hrvatskog nogometaša i njegova povijesnog gola.

- Baturina staje pod svjetla, trenutak stvoren za europske noći. Jedan dodir, jedan udarac, mreža se trese. Comov prvi gol u Ligi prvaka, a publika želi još - recitirao je Richards.

Baturina je njegovu izvedbu slušao sa širokim osmijehom, dok su se Henry i Carragher također dobro zabavljali. Tu nije bio kraj. Richards je potom hrvatskom veznjaku postavio pitanje koje je već postalo svojevrsna tradicija emisije - tko mu je omiljeni član CBS-ova panela. Baturina nije stigao ni dobro razmisliti kada se uključio Henry, koji je jedan od suvlasnika Coma.

- Ako ne izabereš mene, nećeš dobiti sljedeću plaću - dobacio je Francuz kroz smijeh.

Richards i Carragher prasnuli su u smijeh, a Baturina je prihvatio šalu.

- Moram reći Thierry zbog naše veze s Comom - odgovorio je hrvatski reprezentativac, aludirajući na to što je legendarni Francuz jedan od investitora talijanskog kluba.

Henry je zatim pojasnio da se, naravno, samo šalio, dok je CBS uz snimku dodao poruku kako "Martin Baturina nije imao izbora". Bio je to zabavan završetak povijesne večeri za hrvatskog veznjaka. Como je u svom prvom nastupu u Ligi prvaka uvjerljivo pobijedio Leipzig, a Baturina je postao prvi strijelac kluba u najelitnijem europskom natjecanju.

Kako je uz gol je dodao i asistenciju te zasluženo je ponio nagradu za igrača utakmice. Njegov nastup privukao je mnogo pozornosti i izvan Italije. Navijači su na društvenim mrežama hvalili hrvatskog veznjaka, a neki su ga već počeli povezivati i s najvećim europskim klubovima.