VIDEO Kakva drama! Sučić dvije asistencije i gol za preokret Intera u polufinalu protiv Coma!

Como i Inter odigrali su drugu utakmicu polufinala talijanskog Kupa. Prva utakmica završila je 0-0, a u drugoj je nakon preokreta u finale prošao Inter slavivši 3-2. Sve je počelo u 32. minuti kada se ukazao Martin Baturina. Novi gol hrvatskog reprezentativca za Como kojim je doveo svoju momčad na prag finala. To mu je osmi u sezoni. Petar Sučić ušao je u 60. minuti, a onda je dva puta asistirao i zabio za potpuni preokret!

Izjednačena utakmica igrala se u prvih 30 minuta u Milanu te je taman nakon pola sata popustila koncentracija igračima Intera. Lijepa akcija Coma s centra preko desne strane. Lopta je sjajno došla do Van der Bremta koji je ušao u kazneni prostor, pogledao i fantastično pronašao samog Baturinu. Hrvatski veznjak je miran i posprema loptu u mrežu za veliko vodstvo.

Gol pogledajte OVDJE.

U 48. minuti Como je zabio noci gol! Paz je poslao fenomenalnu loptu do Da Cunhe koji matira Martineza za veliku prednost svoje momčadi. Baturina i Como sve bliže finalu, Inter pred ispadanjem. U 60.minuti ušao je Petar Sučić i nakon devet minuta došao do asistencije. Sjajno je pronašao Calhanoglua koji je nemilosrdan i zabija za 2-1.

Asistenciju pogledajte OVDJE.

Sučić je u 86. minuti fenomenalno asistirao opet Calhanogluu za 2-2, a onda potpuna drama. Calhanoglu je u 89. vratio uslugu Sučiću, pronašao ga je u kaznenom prostoru, a Sučić fenomenalno pogađa za 3-2 i preokret u finalu Kupa! Čudesna utakmica Sučića.

Golove pogledajte OVDJE.