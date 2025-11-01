Obavijesti

VIDEO Bayern gazi i dalje, rival iz Leverkusena dobio je tri gola

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bayern München nezaustavljiv! Pobijedili Leverkusen 3-0 i zadržali savršen učinak u ligi. Gnabry, Jackson i autogol Badea osigurali su pobjedu Bavaraca

Nogometaši Bayern Münchena su zadržali savršen učinak  i nakon devetog kola njemačkog prvenstva i pobjede na domaćem terenu nad Bayer Leverkusenom 3-0. Bayern i dalje ostaje stopostotan u domaćem prvenstvu, nakon što je već u prvom poluvremenu riješio sve dvojbe oko pobjednika.

Serge Gnabry zabio je u 25. minuti, a šest minuta kasnije precizan je bio i Nicolas Jackson. Gosti su sami postigli treći gol prije odmora nakon autogola Francuza Loica Badea. U drugom poluvremenu Bayern nije pritiskao pod svaku cijenu, izborio je još nekoliko dobrih prilika, ali rezultat je ostao 3-0. Josip Stanišić je ostao na klupi domaćina. 

Bavarci sada imaju 27 bodova na ljestvici, Leipzig ima pet manje, a slijedi ih Borussia Dortmund s 20 bodova.

