VIDEO Bayern gazi i dalje, rival iz Leverkusena dobio je tri gola

Nogometaši Bayern Münchena su zadržali savršen učinak i nakon devetog kola njemačkog prvenstva i pobjede na domaćem terenu nad Bayer Leverkusenom 3-0. Bayern i dalje ostaje stopostotan u domaćem prvenstvu, nakon što je već u prvom poluvremenu riješio sve dvojbe oko pobjednika.

Serge Gnabry zabio je u 25. minuti, a šest minuta kasnije precizan je bio i Nicolas Jackson. Gosti su sami postigli treći gol prije odmora nakon autogola Francuza Loica Badea. U drugom poluvremenu Bayern nije pritiskao pod svaku cijenu, izborio je još nekoliko dobrih prilika, ali rezultat je ostao 3-0. Josip Stanišić je ostao na klupi domaćina.

Golove pogledajte OVDJE.

Bavarci sada imaju 27 bodova na ljestvici, Leipzig ima pet manje, a slijedi ih Borussia Dortmund s 20 bodova.