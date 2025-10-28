Obavijesti

SKROMAN UČINAK

VIDEO Bayern pobijedio Real, Hezonja ubacio sedam poena

Piše Domagoj Vugrinović, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andreas Gora/dpa/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja imao je skroman učinak u dresu Reala – postigao je sedam poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju

Bayern je u sedmom kolu Eurolige upisao veliku pobjedu protiv Real Madrida, svladavši španjolskog velikana s 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17) u uzbudljivoj utakmici u Münchenu, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je za goste ubacio sedam koševa te imao četiri skoka i jednu asistenciju.

Kanađanin Isiaha Mike je s 29 koševa i sedam skokova bio najbolji u pobjedničkoj momčadi, a Trey Lyles je sa 20 poena predvodio strijelce Reala.

Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE.

Bayern se ovom pobjedom izjednačio po učinku (3-4) s madridskom momčadi. Baskonia je napokon stigla do prve pobjede u sezoni Eurolige, svladavši Dubai 92-85, i to bez ozlijeđenih Markusa Howarda i Trenta Forresta. Momčad iz Vitorije, koja je u dvoboj ušla s nizom od šest poraza, pred domaćim je navijačima pokazala veliku borbenost i energiju. Dubai, koji vodi hrvatski trener Jurica Golemac, preokrenuo je rezultat i na poluvrijeme otišao s prednošću 42-41, ali je Baskonia u drugom dijelu pronašla pravi ritam. Serijom poena u završnici prelomila je utakmicu i upisala zasluženu pobjedu.

Golemčev je sastav tako doživio drugi poraz zaredom, a u sljedećem kolu čeka ih težak zadatak na gostovanju kod Valencije.

