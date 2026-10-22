VIDEO Beljo: Bolja smo momčad od NEC-a. Najbolji sam strijelac Europske lige? To ne znači puno

Dion Drena Beljo bio je dvostruki strijelac za Dinamo, ali njegov učinak zasjenio je poraz ''modrih'' 4-2 od NEC Nijmegena u trećem kolu Europske lige.

Pokretanje videa... VIDEO Dion Drena Beljo nakon Dinamo - NEC 2-4 | Video: 24sata Video

- Žao nam je što je ispao ovakav rezultat. Mislim da smo bili bolja ekipa i da smo trebali pobijediti, ali eto, imali smo jako puno nekih situacija gdje smo morali bolje reagirati i zabiti te prilike. Na kraju, kad ne iskoristiš svoje prilike, onda te uvijek kazni. Mislim da se taj njihov većinski dio odnosio na nekakve kontre, polukontre, tako da... Eto.

Pitali su ga gdje vidi uzrok za poraz i jesu li golovi preolako primljeni.

- Pa ne bih se složio baš sa četiri gola... da su bila čista njihova. Mislim da su imali dosta sreće u nekim situacijama, ali koštao nas je povratak u obranu, zabili su iz tih polušansi, gdje smo imali više igrača u napadu. Situacija nam se izmaknula iz ruku. Žao nam je zbog tri boda, mislim da smo bili bolja momčad i da smo trebali pobijediti. Pred nama je još dosta utakmica. Pokazali smo dobre stvari, samo pozitivno dalje. Laska mi što sam najbolji strijelac u Europskoj ligi, ali ne znači puno kad izgubimo. Žao mi je što nisam zabio za pobjedu - kazao je Beljo za Arenasport.

Dinamo je samo njega poslao da odgovori na pitanja predstavnicima medija u mix zoni.

- Zanimljiva utakmica za gledatelje, žao nam je zbog poraza. Kad bi netko pogledao rezultat, možda ispada da smo nadigrani, ali to nije bilo tako. Bolja smo momčad, pokazali smo to u prvom poluvremenu gdje smo imali jako puno dobrih situacija. Možda ne izglednih za gol, ali jako puno situacija u zadnjoj trećini gdje smo trebali i morali bolje. Kad ne zabiješ prilike, u Europi te to uvijek kazni. Njihov treći gol nas je presjekao, nakon toga se nikako nismo uspjeli izdići - rekao je Beljo.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Četiri primljena gola doma, što je uzrok tome?

- Pet udaraca, četiri gola. Imali su i dosta sreće oni, što nas je spašavalo u zadnjoj utakmici protiv Anderlechta, danas je ulazilo. Nije Kotarski ništa mogao, danas je jednostavno bio takav dan i sve ih je išlo, nas nije.

Koliko će ovaj poraz biti problem za hvatanje prolaska dalje?

- Žao nam je zbog ova tri boda. Bolja smo momčad i trebali smo pobijediti. Ali glavu gore, ima još utakmica za odigrati. Pokazali smo neke jako dobre stvari u današnjoj utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu. Pozitivno dalje, još je puno utakmica, vjerujemo da ćemo proći ligašku fazu.

Najbolji ste strijelac Europske lige, koliko to znači?

- Nisam to znao, ovi nisu ni odigrali svi treće kolo, vjerojatno će još netko zabiti. Individualna postignuća ne znače puno kad izgubiš utakmicu, ali drago mi je kad golovima mogu pomoći momčadi - zaključio je Beljo.