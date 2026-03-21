SAŽETAK LOKOMOTIVA - DINAMO

VIDEO Beljo hat-trickom ispisao povijest, Dinamo 'petardom' ispratio Lokomotivu. Evo golova

Hajduk je zabio šest Vukovaru i bacio "rukavicu u lice" Dinamu koji odgovara - petardom! Lokomotiva nije imala šanse protiv raspoloženih "modrih" koji su na krilima Belje (hat-trick) i Stojkovića (dva gola) nastavili sjajno proljeće i opet se odvojili na 10 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada donosi nove energetske mjere. Evo što je sve u planu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Na početku smo najveće energetske krize koju ova generacija pamti, poručio je premijer Andrej Plenković, za početak idućeg tjedna najavljujući nove vladine energetske mjere. Cijene plina su već regulirane do listopada, Vlada planira još donijeti odluku o ugroženim kupcima energenata te razmotriti niz mjera za poljoprivrednike. Nastavnici i profesori, kulturnjaci, zaposleni u zdravstvu i brojnim drugim javnim službama izašli su na prosvjed u Zagrebu, traže veće plaće i pregovore o kolektivnim ugovorima. Vlada odgovara da su im plaće od 2016. porasle 100 posto Hrvatska je među sedam članica EU koje klize u autokraciju, pokazuje izvješće instituta u Göteborgu. Imamo naznake cenzure medija, smanjivanja slobode izražavanja i suzbijanja civilnog društva. Šest je godina od potresa u Zagrebu, obnovljeno je gotovo 40 tisuća stanova i kuća. Još tisuće zgrada u centru Zagreba i na Baniji čekaju obnovu...

SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK

VIDEO Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Pogledajte golove Hajduka protiv Vukovaraca

Rapsodija Splićana u Osijeku! Stigao je Hajduk u Gradski Vrt sa željom da privremeno smanji zaostatak za Dinamom i u tome je uspio. Već u šestoj minuti Livaja je panenkom iz penala zabio za 0-1, a Brajković u 33. pogađa za 0-2. Rebić je strijelac u 47., Pukštas u 63., Šego u 84., a Vlasenko je zabio u svoju mrežu u 89. za konačnih 0-6. Neće po dobrome Tomislav Stipić pamtiti debi na klupi Vukovara

VELIKO PRIZNANJE

VIDEO Ovako je Leipzig odao počast Miljenku Jergoviću na svečanoj dodjeli nagrade

Leipzišku književnu nagradu za razumijevanje u Europi Miljenko Jergović dobio je za zbirku pripovijedaka 'Trojica za Kartal - Sarajevski Marlboro remastered'. Ovo je kratki film sa svečanosti dodjele prestižne nagrade.

NEVJEROJATNA SNIMKA

ŠORA S MORA Zakačili se lisica i mačka u Puli: 'Možda je pojede'

PULA - Naš čitatelj poslao nam je snimku svađe lisice i mačke na terenu minigolfa. Na snimci se vidi kako lisica nekoliko puta oprezno kruži oko mačke, a onda joj se približi. Zatim se mačka krene glasno glasati, a lisica joj uzvrati. "Možda će ju lisica pojesti, a možda su prijatelji", rekao je naš čitatelj.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vodič kroz naftnu krizu i udar cijena. Trump vrijeđa partnere

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Divljaju cijene, Plenković upozorava, kriza će biti ozbiljnija nego prije 4 godine. Trump poručio partnerima u NATO-u da su kukavice. Krenulo novo suđenje policajcu Smažilu za smrt Mihaele Berak. 670.000 eura platit će Raspudići za novu kuću. 800 ročnika u Požegi na svečanoj prisezi.

