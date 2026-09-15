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AZIJSKA LIGA PRVAKA

VIDEO Bennacer dobio crveni u debiju za katarski klub. Težak potop Ronaldovog Al-Nassra

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Bennacer dobio crveni u debiju za katarski klub. Težak potop Ronaldovog Al-Nassra
Foto: SportKlub/screenshot
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Ronaldo i Al Nassr doživjeli su debakl 4-0 protiv Al Aina, a Bennacer je u dresu Al-Gharafe zaradio crveni karton u porazu od Al-Hilala

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Najplaćeniji nogometaš svijeta i njegov klub nisu se dobro proveli u prvom kolu zapadne regije AFC Lige prvaka. Al Nassr Cristiana Ronalda izgubio je 4-0 od Al Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su deklasirali aktualnog prvaka Saudijske Arabije.

Houssine Rahimi bio je prvo ime utakmice s dva gola, a Ronaldo nije imao najbolju utakmicu. Nije bio velika prijetnja za protivnički gol, a njegov klub pao je bez ispaljenog metka.

Bennacer dobio crveni karton

Nije se ni bivši dinamovac, Ismael Bennacer (28), proslavio u prvom kolu Azijske lige prvaka. Nedavno je Alžirac potpisao za katarsku Al-Gharafu, koja je u prvom kolu odmjerila snage sa saudijskim velikanom Al-Hilalom koji je slavio 2-1.

Bennacer je dobio crveni karton u 32. minuti nakon što je burno reagirao na potez Crysencia Summervillea, koji je u 32. nasrnuo na Bennacerovog suigrača. Situaciju možete pogledati OVDJE.
 

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