VIDEO Bennacer dobio crveni u debiju za katarski klub. Težak potop Ronaldovog Al-Nassra

Najplaćeniji nogometaš svijeta i njegov klub nisu se dobro proveli u prvom kolu zapadne regije AFC Lige prvaka. Al Nassr Cristiana Ronalda izgubio je 4-0 od Al Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su deklasirali aktualnog prvaka Saudijske Arabije.

Houssine Rahimi bio je prvo ime utakmice s dva gola, a Ronaldo nije imao najbolju utakmicu. Nije bio velika prijetnja za protivnički gol, a njegov klub pao je bez ispaljenog metka.

Bennacer dobio crveni karton

Nije se ni bivši dinamovac, Ismael Bennacer (28), proslavio u prvom kolu Azijske lige prvaka. Nedavno je Alžirac potpisao za katarsku Al-Gharafu, koja je u prvom kolu odmjerila snage sa saudijskim velikanom Al-Hilalom koji je slavio 2-1.

Bennacer je dobio crveni karton u 32. minuti nakon što je burno reagirao na potez Crysencia Summervillea, koji je u 32. nasrnuo na Bennacerovog suigrača. Situaciju možete pogledati OVDJE.

