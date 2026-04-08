Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV DEBAKL

VIDEO Beretini pomeo Daniila Medvedeva, ovaj izmasakrirao reket pa ga bacio u smeće!?

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Talijanski tenisač Matteo Berrettini ostavio je desetog tenisača svijeta Rusa Daniila Medvjedeva bez gema, pobijedivši ga sa 6-0, 6-0 za 49 minuta u dvoboju drugog kola prvog ovogodišnjeg ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi, koji se održava u Monte Carlu. 

Medvjedev je prvi put u karijeri izgubio meč na ATP Touru bez osvojenog gema, a jedine dvije gem-lopte imao je odmah na početku dvoboja i to na servis talijanskog tenisača. Početkom drugog seta je u potpunosti izgubio živce i počeo divljati te razbijati reket. Nekoliko puta ga je svom snagom zabio u pod, a onda ga razbijenog bacio u kantu za smeće. Ni to mu nije pomoglo do kraja meča jer je ostao bez osvojenog gema. Situaciju pogledajte OVDJE

- Mislim da mi je ovo jedna od najboljih izvedbi u karijeri - rekao je 29-godišnji Berrettini (ATP - 90.) koji je u glavni ždrijeb ušao s pozivnicom organizatora.

- Mislim da sam u cijelom meču imao tri promašaja, a to nije nimalo lako protiv suparnika kao što je Daniil. Mislim da je moj taktički plan bio savršen i da su sva moja oružja bila djelotvorna - dodao je Talijan koji još nije izgubio gem na ovogodišnjem turniru.

Naime, u prvom kolu je osvojio prva četiri gema u meču s Robertom Bautistom Agutom, a onda je Španjolac predao meč. Berrettini će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja između Francuza Arthura Rinderknecha i Brazilca Joaa Fonsece.

Iznenađenje je napravio i Belgijac Zizou Bergs (ATP - 47.) koji je sa 6-4, 6-1 svladao Rusa Andreja Rubljova (ATP - 15.), pobjednika ovog turnira iz 2023. i finalista iz 2021.   

U srijedu će se za plasman u osminu finala boriti i jedini hrvatski predstavnik, 37-godišnji Marin Čilić (ATP - 51.), a njegov suparnik je 25-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP - 7.).

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026