SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Biblijski potop, preokret i velika pobjeda Hajduka nad Dinamom! Pogledajte golove
HAJDUK - DINAMO 2-1 "Bili" su nakon više od 600 dana pobijedili Dinamo i to u praktički nemogućim uvjetima. Beljo je doveo "modre" u prednost lijepim golom, ali tri minute kasnije McKenna je zabio autogol na ubačaj Hrgovića. Preokret domaćima je preciznim udarcem donio Bamba, a onda je krenula ludnica. Kiša je potpuno natopila teren, lopta se jedva kretala, a Hajduk je izdržao i sada je prvi
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