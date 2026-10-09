Šok u Šangaju! Đoković ispao na startu, Hurkacz ga srušio u dva seta, a kamera uhvatila i njegov bijesni ispad
VIDEO Bijesni Đoković zagrmio: 'Hoćete li vas trojica, je..š mi mater!' Ekspresno je izletio
Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, srpski tenisač Novak Đoković (ATP-8.) u petak je poražen u svom prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju.
Od osvajača 24 Grand Slam naslova bolji je sa 6-4, 6-3 nakon sat i pol igre bio Poljak Hurbert Hurkacz (ATP-34.). Nakon što je pružio snažan otpor u prvom setu, bivši vodeći igrač svijeta izgubio je svoj servis za 6-4 za Hurkacza.
- Hoćete li vas trojica, je*eš mi mater - povikao je u jednom trenutku u prvom setu, što su jasno zabilježile kamere.
Video pogledajte OVDJE.
U drugom setu je Hurkacz napravio break za 3-1 i tu prednost nije ispustio do kraja.
Hurkacza, pobjednika turnira Masters 1000 u Šangaju 2023., u trećem kolu čeka pobjednik susreta između Talijana Lorenza Musettija (ATP-25.) i Kineza Zhoua Yija (ATP-277.).
Đoković, koji se bori za jedno od osam mjesta na završnom Mastersu u Torinu (od 15. do 22. studenoga), nakon Šangaja planira nastupiti na turniru Masters 1000 u Parizu (od 2. do 8. studenoga), koji je tijekom karijere osvojio sedam puta. Trenutačno zauzima deveto mjesto u utrci za nastup na ATP završnici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+