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HRVATSKI DUO

VIDEO Bilić o Modriću: Govor koji je držao prije utakmice, wow! Strava, svaka mu čast

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Bilić o Modriću: Govor koji je držao prije utakmice, wow! Strava, svaka mu čast
Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Modrić je zabio prvi gol na susretu u pobjedi nad Češkom, a Bilić se divi kapetanovom govoru u svlačionici prije samog početka utakmice

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Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić (41) ponovno je bio jedan od ključnih hrvatskih igrača u pobjedi nad Češkom, kojom je Hrvatska otvorila novo izdanje Lige nacija. Veznjak je odigrao 76 minuta, zabio pogodak za vodstvo, a nakon utakmice govorio i o prvim dojmovima rada sa Slavenom Bilićem.

Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska je povela u 47. minuti kada je Modrić pogodio za 1-0. Prednost nije dugo trajala jer je Adam Karabec sedam minuta poslije vratio Češku u utakmicu. Konačnih 2-1 postavio je Marco Pašalić u 77. minuti, nakon što ga je u kaznenom prostoru odličnim ubačajem pronašao Ivan Perišić.

Bila je to ujedno prva utakmica Bilića na hrvatskoj klupi nakon povratka na mjesto izbornika. Nakon susreta posebno je izdvojio jednu situaciju iz svlačionice koja se odnosila upravo na Modrića. Otkrio je da ga je iznenadio način na koji je kapetan momčadi govorio suigračima uoči izlaska na teren.

- Gol je fenomenalan, ali način na koji je on održao govor... To je nešto što dugo nisam čuo. On u moje vrijeme nije bio kapetan. Ja ga znam, ne samo njega, nego mu znam i cijelu obitelj. Ali ona minuta prije izlaska na teren, kad ja nešto kažem i onda on nešto kaže... Tih 30 sekundi... Čak i ja koji ga toliko znam, rekao sam 'wow'. Strava, svaka mu čast, rekao je Bilić.

Sam Modrić nakon utakmice nije posebno izdvajao svoj pogodak, već se osvrnuo na ono što hrvatsku reprezentaciju čeka u nastavku natjecanja. Istaknuo je pozitivnu energiju nakon promjene na klupi, ali i potrebu za dodatnim radom na detaljima igre.

- Još je prerano za neke zaključke, ali dosta je pozitivno. Kad je novi izbornik, svi žele dati više, puno više energije, želje, htijenja. Ne kažem da toga nije bilo prije, ali to još više dolazi do izražaja kad je došao novi izbornik. Ima nekih stvari koje želi od nas, trebat će vremena da se to sve usavrši, ali sve lakše ide kad se pobijedi. Bitno je bilo pobijediti, sad idemo dalje. Vjerujem da ćemo ove dobre stvari pokušati ponoviti u idućoj utakmici, ove loše smanjiti na minimum jer igramo protiv jedne od najboljih momčadi svijeta.

Hrvatska idući susret igra u Sevilli protiv Španjolske. Utakmica je po rasporedu u utorak od 20.45 sati.

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