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VATRENI VIKEND

VIDEO Bilićeve špice ne prestaju zabijati. Pogledajte sve golove

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Bilićeve špice ne prestaju zabijati. Pogledajte sve golove
Foto: Profimedia
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Vatrena konkurencija za Bilićev popis: Beljo, Budimir i Musa trpaju, a Kovačić i Pongračić također blistaju

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Još je jedan efikasan vikend iza hrvatskih nogometnih reprezentativaca. Za tjedan dana izbornik Slaven Bilić objavit će drugi popis za završne dvije utakmice Lige nacija protiv Engleske u Londonu (12. studenog) i Češke u Osijeku (15. studenog), a konkurencija u napadu i dalje je vrlo žestoka.

Dion Drena Beljo u HNL-u je nastavio s nevjerojatnim nizom, nakon nova dva gola u Dinamovoj rapsodiji protiv Slaven Belupa u Koprivnici (5-1) ima 15 golova u 15 utakmica za klub, uz sedam asistencija. Zabio je i gol Španjolcima u Sevilli.

Ante Budimir u 36. godini i dalje igra na vrlo visokoj razini, u pobjedi nad Racingom iz Santandera 2-0 zabio je treću utakmicu u nizu u La Ligi, ponovno iz penala. Ove je sezone na sedam golova u devet utakmica.

Petar Musa je u remiju Dallasa s Houstonom 2-2 zabio 21. gol u MLS-u u 29. utakmici, Marco Pašalić priključio mu se golom za Orlando City protiv DC Uniteda iako je ušao tek u 86. minuti, to mu je treći gol sezone.

I nisu zabijali samo napadači. Stoper Marin Pongračić je u porazu Fiorentine od Coma zabio jedini gol "viola" i drugi u 82. nastupu za klub iz Firence, prvi u Serie A. Video pogledajte OVDJE.

Mateo Kovačić je prvi put ove sezone startao za Manchester City u sedmom kolu Premier lige u pobjedi nad Ipswich Townom 3-2 i asistirao Erlingu Haalandu za drugi gol, prvi je put sudjelovao u akciji za gol ove sezone u 276 minuta nogometa.

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