VIDEO Bilićeve špice ne prestaju zabijati. Pogledajte sve golove

Još je jedan efikasan vikend iza hrvatskih nogometnih reprezentativaca. Za tjedan dana izbornik Slaven Bilić objavit će drugi popis za završne dvije utakmice Lige nacija protiv Engleske u Londonu (12. studenog) i Češke u Osijeku (15. studenog), a konkurencija u napadu i dalje je vrlo žestoka.

Dion Drena Beljo u HNL-u je nastavio s nevjerojatnim nizom, nakon nova dva gola u Dinamovoj rapsodiji protiv Slaven Belupa u Koprivnici (5-1) ima 15 golova u 15 utakmica za klub, uz sedam asistencija. Zabio je i gol Španjolcima u Sevilli.

Ante Budimir u 36. godini i dalje igra na vrlo visokoj razini, u pobjedi nad Racingom iz Santandera 2-0 zabio je treću utakmicu u nizu u La Ligi, ponovno iz penala. Ove je sezone na sedam golova u devet utakmica.

🦢 'El cisne de Zenica'. ¡Budimir marca el primer gol de la nueva era de Jagoba Arrasate en @Osasuna! OsasunaRacing | LALIGAEASPORTS | LALIGAHighlights https://t.co/kbSU78I8IE — LALIGA (@LaLiga) October 18, 2026

Petar Musa je u remiju Dallasa s Houstonom 2-2 zabio 21. gol u MLS-u u 29. utakmici, Marco Pašalić priključio mu se golom za Orlando City protiv DC Uniteda iako je ušao tek u 86. minuti, to mu je treći gol sezone.

Petar Musa scores from the spot! @FCDallas find their late equalizer! https://t.co/2h56S9a6qH — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

Marco Pašalić with the capper and @OrlandoCitySC seals the three points https://t.co/C4iBVaaaLm — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

I nisu zabijali samo napadači. Stoper Marin Pongračić je u porazu Fiorentine od Coma zabio jedini gol "viola" i drugi u 82. nastupu za klub iz Firence, prvi u Serie A. Video pogledajte OVDJE.

Mateo Kovačić je prvi put ove sezone startao za Manchester City u sedmom kolu Premier lige u pobjedi nad Ipswich Townom 3-2 i asistirao Erlingu Haalandu za drugi gol, prvi je put sudjelovao u akciji za gol ove sezone u 276 minuta nogometa.