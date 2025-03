VIDEO Bivše Hajdučko srce pri ulasku u igru na Poljudu dobilo salve zvižduka domaće publike

Hajduk je u 25. kolu HNL-a pobijedio Goricu na Poljudu 2-1 i tako se probio na prvo mjesto ljestvice. Bila je to još jedna osrednja predstava splitskog kluba, a gostima su poništena dva gola. Pobjedu su "bijelima" donijeli Jan Mlakar i Šimun Hrgović, dok je za goste zabio Martin Šlogar.

Zanimljiva situacija dogodila se u 65. minuti, kada je momčad Marija Carevića bila u zaostatku, a on je odlučio uvesti Antu Ercega u igru. Krilni napadač Gorice bivši je igrač Hajduka, u koji je stigao 2016. godine zaobilaznim putem preko Splita, sinjskog Junaka i turskog Balikesirspora. Već sljedeće godine od Torcide je dobio nagradu "Hajdučko srce".

No, od tada se mnogo toga promijenilo u odnosu splitske publike i Ercega, pa su ga pri ulasku u igru dočekali zvižduci. Ni njegov pristup nije mu pomogao da pridobije naklonost publike. U jednoj akciji, dok je vršio pritisak, prvo se zabio u Uremovića, a potom i u Prpića. U završnici utakmice, kada je Hajduk vodio 2-0, vratar Ivan Lučić odugovlačio je s ispucavanjem lopte i uzeo ju u ruke tek kada je Erceg došao do njega. Napadač Gorice pritom ga je lagano udario, a to je bilo dovoljno da se Poljudom prolome zvižduci.

