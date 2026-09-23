VIDEO Valjak pregazio bivšeg reprezentativca Engleske: 'Mislio sam da je ovo kraj'

Bivši engleski reprezentativac Andros Townsend (35) igra na Tajlandu, točnije za PT Prachuap. Njegova momčad gostovala je kod Pattanija u prošlom kolu najvišeg ranga tajlandskog nogometa, a bivši engleski reprezentativac mogao je teško stradati.

Dok se sa suigračima zagrijavao na poluvremenu, djelatnik stadiona poravnavao je teren valjkom i nije vidio Townsenda. Stroj ga je srušio, prešao preko lijeve noge i stigao gotovo do njegova struka prije nego što se zaustavio.

Crazy Scenes as Andros Townsend gets ran over by a Roller!



Luckily he wasn’t badly hurt afterwards, could’ve ended soo much worse



Welcome to the Thai League pic.twitter.com/EGI2jGfK6r — Josh (@ayooo2772) September 19, 2026

- Mislio sam da je gotovo. Valjak mi je prešao preko gležnja koji sam već operirao, pa prema lijevom koljenu koje sam također operirao. Mislio sam da će mi puknuti ili gležanj ili koljeno - ispričao je kasnije Townsend.

Snimka izgleda strašno, ali Townsend je prošao samo s nekoliko udaraca i ogrebotina.Da stvar bude bizarnija, nije otišao ni u bolnicu. Nastavio se zagrijavati, a potom je u 93. minuti čak ušao u igru. Prachuap je slavio s uvjerljivih 3-0.

