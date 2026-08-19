VIDEO Bivši dinamovac u debiju asistirao protiv Barcelone na Camp Nouu. Pogledajte potez

Alžirski nogometaš Mounsef Bakrar napustio je Dinamo krajem srpnja za tri milijuna eura i u debiju za novi klub Al Ahly pokazao da može biti veliko pojačanje egipatskom sastavu. Zaigrao je na Camp Nouu u prijateljskoj utakmici protiv Barcelone i asistirao u jedinom golu svoje momčadi u porazu 2-1.

Strijelac jedinog gola za Al Ahly bio je 30-godišnji egipatski reprezentativac Ahmed Sayed, poznatiji kao Zizo. On je u 51. minuti smanjio vodstvo Barcelone na 2-1, nakon što su u prvom poluvremenu za domaćine zabili Hamza Abdelkarim i Raphinha iz penala. Abdelkarim, bivši igrač Al Ahlyja, nije slavio gol protiv nekadašnjeg kluba.

Nažalost po Ziza i njegovu momčad, nedugo nakon što je zabio, morao je napustiti igru zbog ozljede. Unatoč porazu, egipatska momčad ostavila je dobar dojam u povijesnom nastupu na Camp Nouu.