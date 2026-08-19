Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA LOPTA

VIDEO Bivši dinamovac u debiju asistirao protiv Barcelone na Camp Nouu. Pogledajte potez

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bivši dinamovac u debiju asistirao protiv Barcelone na Camp Nouu. Pogledajte potez
Foto: screenshot/X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bakrar odmah zablistao u Al Ahlyju: asistirao protiv Barçe na Camp Nouu, a Egipćani unatoč porazu ostavili snažan dojam

Admiral

Alžirski nogometaš Mounsef Bakrar napustio je Dinamo krajem srpnja za tri milijuna eura i u debiju za novi klub Al Ahly pokazao da može biti veliko pojačanje egipatskom sastavu. Zaigrao je na Camp Nouu u prijateljskoj utakmici protiv Barcelone i asistirao u jedinom golu svoje momčadi u porazu 2-1.

Strijelac jedinog gola za Al Ahly bio je 30-godišnji egipatski reprezentativac Ahmed Sayed, poznatiji kao Zizo. On je u 51. minuti smanjio vodstvo Barcelone na 2-1, nakon što su u prvom poluvremenu za domaćine zabili Hamza Abdelkarim i Raphinha iz penala. Abdelkarim, bivši igrač Al Ahlyja, nije slavio gol protiv nekadašnjeg kluba.

FC Barcelona 2 - [1] Al Ahly - Ahmed Sayed Zizo 51'
by u/kingofgames-3laa in soccer

Nažalost po Ziza i njegovu momčad, nedugo nakon što je zabio, morao je napustiti igru zbog ozljede. Unatoč porazu, egipatska momčad ostavila je dobar dojam u povijesnom nastupu na Camp Nouu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Još jedan igrač 'vatrenih' dolazi kod Modrića?!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Još jedan igrač 'vatrenih' dolazi kod Modrića?!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura
FOTO: HERCEGOVAČKI DOM

MAMIĆEVA ZLATNA KRLETKA Evo gdje živi bjegunac: Hacijenda u kršu s bazenom od 2,5 mil. eura

Još je tijekom gradnje bjegunac Zdravko Mamić grmio na radnike i bilo je jasno da drži sve konce iako je tvrdio da velebno imanje gradi sin Mario. Ima i vinski podrum, a prostire se na oko 500 kvadrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026