Obavijesti

Sport

Komentari 5
KORAK DO PREOKRETA

VIDEO Bizaran poraz Hajdučica u Ligi prvakinja. Primile gol u 12. sekundi, Marković debitirala

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Bizaran poraz Hajdučica u Ligi prvakinja. Primile gol u 12. sekundi, Marković debitirala
Foto: Hajduk Digital TV/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok za Hajduk: nogometašice su u 18. minuti gubile 3-0 od Austrije Beč, ali su se vratile na 3-2 i zamalo šokirale Bečanke

Admiral

Nogometašice Hajduka izgubile su u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvakinja od Austrije Beč 3-2 u vrlo zanimljivoj utakmici u kojoj su umalo došle do potpunog preokreta. Dvoboj se igrao u Radencima kraj Murske Sobote.

Već u 12. sekundi Austrijanke su povele golom Patricije Pfanner, a tri minute poslije Kosovarka Modesta Uka zabila je za 2-0. Pfanner je u 18. minuti postavila nestvarnih 3-0 i činilo se da hajdučicama prijeti katastrofa, no daleko je bio kraj.

Video ranog gola Austrije Beč pogledajte OVDJE.

U posljednjim trenucima prvog dijela Janja Čanjevac smanjila je zaostatak i to je prvakinjama Hrvatske dalo vjetar u leđa, a pogotovo drugi gol Gije Kalaš već u drugoj minuti nastavka, na asistenciju Čanjevac. Iako je do kraja ostalo čitavo poluvrijeme, od izjednačenja i totalnog preokreta nije bilo ništa.

Trener Hajduka Damir Matulović u 63. minuti u igru je uveo debitanticu i najzvučnije ovoljetno pojačanje u svijetu ženskog nogometa Anu Mariju Marković koja će na prvijenac još pričekati.

Split: Hajduk predstavlja Anu Mariju Marković Split: Hajduk predstavlja Anu Mariju Marković Split: Hajduk predstavlja Anu Mariju Marković
27
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Hajdučicama u subotu, također u Radencima, slijedi utakmica za treće mjesto protiv poraženih iz okršaja ekipa domaće Mure i rumunjske Farul Constante. Zbog formata na ispadanje Hrvatice izgubile su priliku proći u iduću fazu natjecanja, kamo odlaze samo sedam turnira prvakinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Perišića nudili bivšem klubu, Slovenac u Rijeci
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišića nudili bivšem klubu, Slovenac u Rijeci

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu
POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu

Hrvatski prvak ima prednost od pet golova protiv momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić nakon prvog susreta 3. pretkola Lige prvaka. Prolazak mora potvrditi u utorak od 19 sati, već čeka norveški Viking
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026