VIDEO Bizaran poraz Hajdučica u Ligi prvakinja. Primile gol u 12. sekundi, Marković debitirala

Nogometašice Hajduka izgubile su u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvakinja od Austrije Beč 3-2 u vrlo zanimljivoj utakmici u kojoj su umalo došle do potpunog preokreta. Dvoboj se igrao u Radencima kraj Murske Sobote.

Već u 12. sekundi Austrijanke su povele golom Patricije Pfanner, a tri minute poslije Kosovarka Modesta Uka zabila je za 2-0. Pfanner je u 18. minuti postavila nestvarnih 3-0 i činilo se da hajdučicama prijeti katastrofa, no daleko je bio kraj.

Video ranog gola Austrije Beč pogledajte OVDJE.

U posljednjim trenucima prvog dijela Janja Čanjevac smanjila je zaostatak i to je prvakinjama Hrvatske dalo vjetar u leđa, a pogotovo drugi gol Gije Kalaš već u drugoj minuti nastavka, na asistenciju Čanjevac. Iako je do kraja ostalo čitavo poluvrijeme, od izjednačenja i totalnog preokreta nije bilo ništa.

Trener Hajduka Damir Matulović u 63. minuti u igru je uveo debitanticu i najzvučnije ovoljetno pojačanje u svijetu ženskog nogometa Anu Mariju Marković koja će na prvijenac još pričekati.

Hajdučicama u subotu, također u Radencima, slijedi utakmica za treće mjesto protiv poraženih iz okršaja ekipa domaće Mure i rumunjske Farul Constante. Zbog formata na ispadanje Hrvatice izgubile su priliku proći u iduću fazu natjecanja, kamo odlaze samo sedam turnira prvakinja.