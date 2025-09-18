VIDEO Bizarna situacija na letu igrača Monaca. Prvotimci se odlučili skinuti u donje rublje

Put igrača Monaca u Brugge za utakmicu prvog kola Lige prvaka pretvorio se u pravu dramu. Na letu prema Belgiji otkazao je klima-uređaj, zbog čega se kabina pretvorila u saunu. Vrućina je postala nepodnošljiva pa su igrači, među kojima su Ansu Fati, Eric Dier i Takumi Minamino, morali skinuti odjeću i sjediti samo u donjem rublju.

Nizozemski reprezentativac Jordan Teze uzeo je mobitel i snimio prizore iz aviona. Snimka, koju je objavio na svom Snapchat profilu, prikazuje cijelu momčad Monaca kako pokušava rashladiti užarenu kabinu mašući rukama i brišući znoj. Kasnije su igrače snimili i dok izlaze iz aviona, još uvijek u donjem rublju, na pisti.

Let je na kraju otkazan, a momčad se vratila kući. Trener Adi Hütter objasnio je odluku.

- Nažalost, nismo mogli otputovati. Ne znam hoće li ovaj zastoj ostaviti posljedice, ali mi smo profesionalci i odmah smo prilagodili raspored. Idući dan ćemo putovati u Brugge, što je najbolje rješenje, pogotovo jer smo tako putovali i u Auxerre prošle subote. Iz tehničkih razloga let nije bio moguć jer sigurnost svih nije bila zajamčena. Zato smo, u dogovoru s izvršnim direktorom Thiagom Scurom, odlučili odgoditi putovanje.

Unatoč neugodnom iskustvu, Hütter je uvjeren da njegova momčad može otvoriti natjecanje pobjedom. U međuvremenu, najveća zvijezda Paul Pogba i dalje čeka svoj debi za Monaco dok radi na povratku u natjecateljsku formu nakon što mu je na žalbi smanjena četverogodišnja suspenzija zbog dopinga.