VIDEO Bizarna situacija u Rijeci: Beljo zabio, suigrač mu razbio arkadu! Evo golova s derbija

Dinamo je u 3. kolu HNL-a u velikom derbiju stigao na gostovanje Rijeci na Rujevicu. Momčad Marija Kovačevića prohujala je riječkim stadionom u prvom poluvremenu i u mrežu Riječana pospremila dva gola. Ispostavilo se da je rezultat iz prvog dijela bio dovoljan za konačan rezultat pa su 'modri' s 2-0 srušili Riječane i odvojili se na vrhu prvenstvene ljestvice.

Prvi gol je pao u 24. minuti kada je Ljubičić sjajno pronašao Belju, a napadač Dinama zabio svoj drugi gol u modrom dresu. Lijepo je pogodio iz blizine sjajno se snašavši u kaznenom prostoru nakon čega je uslijedila zaista bizarna situacija. Beljo je i prošlu utakmicu završio zamotane glave, no ovoga puta posjekotinu mu je otvorio vlastiti suigrač.

Valinčić ga je došao zagrliti pa ga lagano udario glavom točno u mjesto koje se pokazalo najosjetljivijim. Belji je momentalno puknula arkada i potekla mu je krv niz lice pa su ga liječnici ponovno morali krpati i dobio je zavoj.

Dinamo je udvostručio prednost iz penala u 31. minuti, a strijelac je ponovno bio Beljo. Nakon drugog, zabio je i treći gol u dresu Dinama.

Ndockyt je srušio Vidovića, a za suca Patrika Kolarića nije bilo dvojbe i pokazao je na kazneni udarac. Riječani su se žalili, ali nije došlo do promjene odluke.