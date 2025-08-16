Obavijesti

Sport

Komentari 4
JAO, JAO

VIDEO Bizarna situacija u Rijeci: Beljo zabio, suigrač mu razbio arkadu! Evo golova s derbija

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bizarna situacija u Rijeci: Beljo zabio, suigrač mu razbio arkadu! Evo golova s derbija
Foto: Tportal/Screenshot

RIJEKA - DINAMO 0-2 Valinčić ga je došao zagrliti i proslaviti gol pa ga lagano udario glavom točno u mjesto koje se pokazalo najosjetljivijim. Belji je momentalno puknula arkada, liječnici su ga opet krpali

Dinamo je u 3. kolu HNL-a u velikom derbiju stigao na gostovanje Rijeci na Rujevicu. Momčad Marija Kovačevića prohujala je riječkim stadionom u prvom poluvremenu i u mrežu Riječana pospremila dva gola. Ispostavilo se da je rezultat iz prvog dijela bio dovoljan za konačan rezultat pa su 'modri' s 2-0 srušili Riječane i odvojili se na vrhu prvenstvene ljestvice.

Prvi gol je pao u 24. minuti kada je Ljubičić sjajno pronašao Belju, a napadač Dinama zabio svoj drugi gol u modrom dresu. Lijepo je pogodio iz blizine sjajno se snašavši u kaznenom prostoru nakon čega je uslijedila zaista bizarna situacija. Beljo je i prošlu utakmicu završio zamotane glave, no ovoga puta posjekotinu mu je otvorio vlastiti suigrač.

Valinčić ga je došao zagrliti pa ga lagano udario glavom točno u mjesto koje se pokazalo najosjetljivijim. Belji je momentalno puknula arkada i potekla mu je krv niz lice pa su ga liječnici ponovno morali krpati i dobio je zavoj.

Dinamo je udvostručio prednost iz penala u 31. minuti, a strijelac je ponovno bio Beljo. Nakon drugog, zabio je i treći gol u dresu Dinama.

Ndockyt je srušio Vidovića, a za suca Patrika Kolarića nije bilo dvojbe i pokazao je na kazneni udarac. Riječani su se žalili, ali nije došlo do promjene odluke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025