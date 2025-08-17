VIDEO Bizarno: Rebić nije htio dati vode veznjaku Slavena, evo što je napravio trener Hajduka

Nogometaši Hajduka pobijedili su Slaven Belupo 3-0 u trećem kolu HNL-a te se bodovno poravnali s Dinamom na vrhu. Nakon tri gola, Hajduk i Dinamo su jedine stopostotne momčadi.

Splićane su do pobjede vodili Bamba s dva i Pukštas s jednim golom, no susret je obilježila i bizarna situacija iz prvog poluvremena.

U glavnim ulogama bili su novo pojačanje Hajduka Ante Rebić i veznjak Slavena Michael Agbekpornu.

Rebić je odbio dati bocu vode suparničkom igraču, no tada se umiješao Gonzalo Garcia. Trener Hajduka pozvao je Agbekpornuoa i dao mu bocu vode da se napije.

