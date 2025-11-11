VIDEO Boban: Svi smo griješili! Možda smo i krenuli predobro

Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, u prvom istupu za medije nakon preuzimanja dužnosti u Maksimiru komenitrao je situaciju u klubu koja je daleko od idealne.

- Svi smo mi pogriješili u ovom procesu dosad, jasno da jesmo, i uprava i igrači i trener. Negdje jesmo jer nije sve idealno. Možda smo i krenuli predobro u odnosu na ono što se očekivalo. Ja sam došao u klub 1. lipnja, pa su već 3. lipnja za mene i Marija govorili da niš ne valja, hahaha. A nismo ni počeli raditi! Ali to je tako. To je Dinamo i ljudi imaju pravo se i plašiti da neće biti dobro i navijati i kritizirati. Mi moramo imati snagu to jednostavno trpjeti - rekao je Boban za HTV.

Cijeli intervju javna televizija emitirat će u 20 sati na prvom kanalu u sklopu Dnevnika.

Nakon višesatnog sastanka u ponedjeljak Boban je pružio podršku Mariju Kovačeviću i njegovu stožeru da nastave raditi iako imaju već četiri poraza i remi u zadnjih sedam utakmica. Prva iduća je za "modre" nešto lakša, Kup protiv Karlovca 19. studenog, a onda slijedi domaći dvoboj u HNL-u protiv Varaždina. U međuvremenu, bit će nekih promjena u kadru i po pitanju statusa nekih igrača.