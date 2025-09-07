VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Tijekom meča između hrvatskog MMA teškaša Ivana Vitasovića i Srbina Darka Stošića na FNC-u 24 u Areni Zagreb, koju je domaći predstavnik dobio na bodove u subotu navečer, došlo je do manje gužve oko kaveza. Stošićev trener David Radulović poludio je na Slovenca Mirana Fabjana koji je cijeli meč bio glasan i davao upute timskom kolegi Vitasoviću.

- Trojaaan, trojaaan - vikao je Fabjan, možda signalizirajući Vitasoviću da izvede neki potez.

Fabjan je u karakterističnom stilu bocnuo protivnika, a to nije dobro sjelo Raduloviću jer je Stošić debelo gubio meč. Gađao je SloRockyja bocom i pritom umalo pogodio sina Mirka Cro Copa Filipovića.

- Ćuti bre više, ćuti bre više - vikao je Radulović, ali nije ni slutio gdje je boca završila.

Zagreb: Poznati na Fight Nation Championshipu - FNC 24 | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

To je hrvatsku MMA legendu izbacilo iz takta koji je odmah krenuo prema Raduloviću i pokušao mu objasniti da svako mangupstvo ima svoju cijenu.

- Slušaj ti, majmune jedan - povikao je Cro Cop.

Dignuo se i Stipe Miočić kad je shvatio da se nešto događa, ali ubrzo je došao Fabjan i sve se smirilo na ogradi uz pomoć zaštitara.

Kako doznajemo, kasnije su Radulović i Cro Cop razgovarali te su riješili probleme i sve je završilo mirno.

"Kada iskopaš s*anje pa se praviš da smiruješ isto", napisao je Zelg Galešić, bivši hrvatski MMA borac i osnivač pulskog kluba Trojan koji je snimku gužve objavio na Instagramu.