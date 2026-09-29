VIDEO Brazilac nepomično ležao i prestravio MMA svijet. Sad se oglasio: 'Baš sam to i najavio...'

Šok u UFC-u! Barcelos ostao bez svijesti nakon brutalnog rušenja, ali stižu dobre vijesti iz bolnice: CT je čist i Brazilac poručuje da se vraća jači
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Brazilski MMA borac Raoni Barcelos (39) teško je izgubio u nedjeljnoj borbi na UFC Fight Nightu u Las Vegasu od Raula Rosasa mlađeg (21). Brazilac je nakon rušenja u petoj rundi ostao u nesvijesti i protivnik ga je prestao napadati. Uslijedile su potresne scene u kojima isprva nije bilo jasno koliko je teško ozlijeđen Barcelos.
Srećom, prve informacije iz bolnice su pozitivne, borac iz Rio de Janeira je obavio i CT glave koji nije pokazao teže posljedice. On sam obratio se pratiteljima na društvenim mrežama:
🚨TOTALMENTE IMPACTANTE 🚨— UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026
El mexicano Raúl Rosas Jr. lleva al límite al brasileño para lograr la finalización en el último round 🫨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YywF9nXEoF
- Želio bih svima poslati poruku da znate da sam u redu. Osjećam se dosta dobro, obavljam sve potrebne pretrage u bolnici - rekao je Barcelos i nastavio:
- Čovječe, dao sam sve u tom kavezu. Kako sam rekao ranije, jedino kako ću ga napustiti je da me iznesu. Tako je i završilo. Nije prošlo kako sam želio. Htio sam postati prvak i otići pobjedom, ali Bog zna sve. Gledam prema idućem meču. Ovdje sam, dobro sam i vratit ću se. Vratit ću se jači.
🚨 Raoni Barcelos speaks for the first time following the scary ending to the Raul Rosas Jr. fight 🙏— Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2026
“I wanted to send you all a message to let you know that I’m okay. I’m doing very well, and I’m getting all the necessary tests done here at the hospital.
Man, I gave… pic.twitter.com/6MAzoZ1wUz
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