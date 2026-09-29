VIDEO Brazilac nepomično ležao i prestravio MMA svijet. Sad se oglasio: 'Baš sam to i najavio...'

Brazilski MMA borac Raoni Barcelos (39) teško je izgubio u nedjeljnoj borbi na UFC Fight Nightu u Las Vegasu od Raula Rosasa mlađeg (21). Brazilac je nakon rušenja u petoj rundi ostao u nesvijesti i protivnik ga je prestao napadati. Uslijedile su potresne scene u kojima isprva nije bilo jasno koliko je teško ozlijeđen Barcelos.

Srećom, prve informacije iz bolnice su pozitivne, borac iz Rio de Janeira je obavio i CT glave koji nije pokazao teže posljedice. On sam obratio se pratiteljima na društvenim mrežama:

🚨TOTALMENTE IMPACTANTE 🚨



El mexicano Raúl Rosas Jr. lleva al límite al brasileño para lograr la finalización en el último round 🫨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YywF9nXEoF — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

- Želio bih svima poslati poruku da znate da sam u redu. Osjećam se dosta dobro, obavljam sve potrebne pretrage u bolnici - rekao je Barcelos i nastavio:

- Čovječe, dao sam sve u tom kavezu. Kako sam rekao ranije, jedino kako ću ga napustiti je da me iznesu. Tako je i završilo. Nije prošlo kako sam želio. Htio sam postati prvak i otići pobjedom, ali Bog zna sve. Gledam prema idućem meču. Ovdje sam, dobro sam i vratit ću se. Vratit ću se jači.