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ŠOKANTAN KRAJ NA UFC-a

VIDEO Brazilac nepomično ležao i prestravio MMA svijet. Sad se oglasio: 'Baš sam to i najavio...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Brazilac nepomično ležao i prestravio MMA svijet. Sad se oglasio: 'Baš sam to i najavio...'
Foto: Louis Grasse
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Šok u UFC-u! Barcelos ostao bez svijesti nakon brutalnog rušenja, ali stižu dobre vijesti iz bolnice: CT je čist i Brazilac poručuje da se vraća jači

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Brazilski MMA borac Raoni Barcelos (39) teško je izgubio u nedjeljnoj borbi na UFC Fight Nightu u Las Vegasu od Raula Rosasa mlađeg (21). Brazilac je nakon rušenja u petoj rundi ostao u nesvijesti i protivnik ga je prestao napadati. Uslijedile su potresne scene u kojima isprva nije bilo jasno koliko je teško ozlijeđen Barcelos.

Srećom, prve informacije iz bolnice su pozitivne, borac iz Rio de Janeira je obavio i CT glave koji nije pokazao teže posljedice. On sam obratio se pratiteljima na društvenim mrežama:

- Želio bih svima poslati poruku da znate da sam u redu. Osjećam se dosta dobro, obavljam sve potrebne pretrage u bolnici - rekao je Barcelos i nastavio:

- Čovječe, dao sam sve u tom kavezu. Kako sam rekao ranije, jedino kako ću ga napustiti je da me iznesu. Tako je i završilo. Nije prošlo kako sam želio. Htio sam postati prvak i otići pobjedom, ali Bog zna sve. Gledam prema idućem meču. Ovdje sam, dobro sam i vratit ću se. Vratit ću se jači.

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