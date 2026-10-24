Brekalo opet blista u Herthi: zabio i donio pobjedu nad Arminijom, a berlinski klub juri prema vrhu 2. Bundeslige
'VATRENI' U SJAJNOJ FORMI
VIDEO Brekalo u 93. minuti za pobjedu! Pogledajte proslavu
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Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo (28) nastavlja sa sjajnim igrama u berlinskoj Herthi. Bivši nogometaš Dinama i Hajduka zabio je za pobjedu nad Arminijom u subotnjem susretu devetog kola 2. Bundeslige na Olimpijskom stadionu u njemačkoj prijestolnici.
Brekalo je izveo korner nakon kojeg je Maximilian Grosser igrao rukom, a potom je preuzeo odgovornost i zabio peti gol sezone u desetom nastupu, ima i pet asistencija. Hertha je nastavila fenomenalan niz, i dalje je neporažena s osam pobjeda i remijem, i uvjerljivo vodi na ljestvici s 25 bodova, sedam više od Nürnberga.
Pobjednički gol Brekala pogledajte OVDJE.
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