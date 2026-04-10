VIDEO Bronny i LeBron James ovako su ušli u povijest NBA-a

LeBron James (41) i njegov sin Bronny (21) nastavljaju ispisivati stranice povijesti NBA lige. U pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Golden State Warriorsa 119-103, obitelj James postavila je jedinstveni rekord, prvu asistenciju sina ocu u povijesti najjače košarkaške lige svijeta.

Trenutak za pamćenje

Povijesni trenutak odigrao se krajem prve četvrtine. S 51 sekundom do kraja dionice, Bronny James je sjajno presjekao dodavanje, osvojio loptu i odmah je gurnuo prema ocu koji je već trčao u kontranapad. LeBron je prešao polovicu terena i akciju završio neometanim zakucavanjem, što je izazvalo oduševljenje na klupi Lakersa i među navijačima. Ovom akcijom zatvorili su krug jer je prethodno bio i obrnut slučaj. Na utakmici protiv Brooklyn Netsa 28. ožujka, LeBron je asistirao Bronnyju za tricu, što je bila prva asistencija oca sinu u povijesti lige. Sada su Jamesovi vlasnici oba jedinstvena rekorda.

Potpuna kontrola Lakersa u San Franciscu

Iako je povijesna asistencija obilježila početak utakmice, Lakersi su morali odraditi ozbiljan posao protiv Warriorsa, koji su igrali bez najveće zvijezde Stepha Curryja. Nakon što su domaćini početkom druge četvrtine serijom 9-0 preuzeli vodstvo, LeBron je tricom prekinuo njihov nalet, a Lakersi su do poluvremena vratili prednost.

U nastavku je momčad iz Los Angelesa preuzela potpunu kontrolu. Ključ je bila sjajna obrana koja je natjerala Warriorse na čak 19 izgubljenih lopti, iz čega su Lakersi zabili 28 koševa. Svih pet startera Lakersa završilo je utakmicu s dvoznamenkastim brojem koševa.

LeBron James je ponovno bio vođa svoje momčadi i dominirao je s 26 koševa, 11 asistencija i osam skokova za 32 minute. Njegov sin Bronny pružio je također odličan doprinos s klupe uz 10 koševa, tri asistencije i dvije ukradene lopte za 21 minutu igre, uz vrlo dobar šut iz igre 4/7.

U ostatku večeri odigrano je još nekoliko zanimljivih dvoboja. Toronto Raptorsi su na domaćem terenu svladali Miami Heat 128-114, dok su Denver Nuggetsi bili uvjerljivi protiv Memphis Grizzliesa 136-119. Houston Rocketsi su pobijedili Philadelphiju 113-102, a Phoenix Sunsi su bili bolji od Dallas Mavericksa 112-107.