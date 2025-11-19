VIDEO Brozović zabija Milanu, a u pozadini svira Thompson. Ovako je Inter najavio derbi...

Jedan od najvećih derbija na svijetu razveselit će nogometne sladokusce nadolazećeg vikenda. Prvi put ove sezone, u nedjelju od 20.45 sati, sučelit će se gradski rivali Inter i Milan, prvoplasirana i trećeplasirana momčad talijanskog prvenstva.

Posljednjih godina ovaj derbi ne može proći bez hrvatskih nogometaša u glavnim ulogama. Nema više Ante Rebića, Ivana Perišića i Marcela Brozovića, ali tu su neki drugi glavni glumci. Hrvatski kapetan Luka Modrić predvodit će Milan, dok će na suprotnoj strani stajati njegov kolega iz veznog reda 'vatrenih' Petar Sučić.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Inter je na unikatan način odlučio najaviti ovaj susret i to kroz bivšeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića. Ostavio je ogroman trag u talijanskom velikanu, od 2015. do 2023. godine odigrao je 330 utakmica, zabio 31 gol i 43 puta asistirao. Od toga je čak 19 puta nastupio protiv Milana i zabio tri gola.

Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net

Inter je na društvenim mrežama objavio videzapis s golovima Brozovića protiv mrskog gradskog rivala, a za to vrijeme je u pozadini svirao Thompsonov hit 'Lijepa li si'. Nerrazzuri su i opis na društvenim mrežama napisali na hrvatskom jeziku.

- Svi Brozovićevi golovi u milanskom derbiju. Pratite nas za više sadržaja posvećenih Hrvatskoj - piše u opisu.

Brozović je nebrojeno puta bio junak u velikom derbiju, a koji Hrvat će ovaj put preuzeti tu ulogu, doznat ćemo u nedjelju. Inter protiv Milana, Sučić protiv Modrića.