VIDEO Bruno Fernandes stigao nadomak rekorda u Premier ligi
Manchester United je dočekao Brentford na Old Traffordu u dvoboju 34. kola Premier lige, a već na poluvremenu rezultat je bio 2-0 za domaće. Prvi gol zabio je Casemiro, a drugi Šeško na asistenciju Brune Fernandesa.
Portugalskom veznjaku to je već 19. asistencija u Premier ligi i na korak je od izjednačavanja rekorda kojeg su postavili Thierry Henry i Kevin De Bruyne. Francuz i Belgijac rekorderi su sa 20 asistencija u sezoni Premier lige, ali Bruno Fernandes mogao bi ih prestići.
Nakon utakmice s Brentfordom, United još ima četiri kola u Premier ligi i sjajni Portugalac imat će priliku ispisati povijest.
