VIDEO Budimir promašio penal, Osasuna izgubila od Athletica

U napetom dvoboju 33. kola španjolske La Lige, Athletic Bilbao je na svom San Mamesu upisao minimalnu, ali izuzetno važnu pobjedu od 1-0 protiv Osasune. Utakmicu je odlučio rani pogodak, no ključni trenutak dogodio se u drugom poluvremenu kada je hrvatski reprezentativac Ante Budimir propustio zabiti penal.

Domaća momčad bolje je ušla u susret i svoju inicijativu okrunila već u 16. minuti. Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Gorka Guruzeta, koji je iskoristio priliku i matirao gostujućeg golmana za vodstvo Athletica. Baski su nastavili s boljom igrom tijekom prvog poluvremena, kontrolirali posjed lopte i stvarali više prilika, no rezultat se do odlaska na odmor nije mijenjao. Gosti iz Pamplone teško su dolazili do izglednijih situacija pred golom Unaija Simona.

Ključni trenutak utakmice, koji je mogao potpuno promijeniti njezin tijek, dogodio se u 57. minuti. Nakon prekršaja u šesnaestercu, sudac je pokazao na bijelu točku za Osasunu. Odgovornost je, kao i obično, preuzeo najbolji strijelac momčadi Ante Budimir. Hrvatski napadač namjestio je loptu, ali njegov udarac sjajno je pročitao domaći golman i španjolski reprezentativac Unai Simon, koji se bacio u pravu stranu i obranio udarac, spriječivši tako sigurno izjednačenje. Bio je to trenutak koji je prelomio susret i psihološki podigao domaću momčad.

Ovom pobjedom Athletic Bilbao je na ljestvici preskočio upravo Osasunu i sada zauzima deveto mjesto. Momčad iz Pamplone pala je na desetu poziciju. Unatoč promašenom penalu, Ante Budimir igra sjajnu sezonu, a s 18 postignutih golova u 34 nastupa i dalje je jedan od najvažnijih igrača Osasune i jedan od boljih strijelaca lige.

*uz korištenje AI-a