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HRVATI U LA LIGI

VIDEO Budimir u tri minute zabio autogol i gol, Luki Sučiću poništili prekrasnu asistenciju

Piše HINA, Josip Tolić,
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VIDEO Budimir u tri minute zabio autogol i gol, Luki Sučiću poništili prekrasnu asistenciju
Foto: Profimedia
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Budimir u tri minute zabio gol i autogol, a Osasuna je potonula kod Betisa 5-2. Sučić asistirao, ali Sociedad se jedva izvukao protiv Deportiva

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Hrvatski nogometni reprezentativci imali su zapažene uloge u nedjeljnim utakmicama osmog kola La Lige. Ante Budimir, koji je u posljednjoj akciji "vatrenih" dobio svega 27 minuta protiv Češke u Pragu i pola sata protiv Španjolske u Sevilli, zabio je gol i autogol u razmaku od svega tri minute. Njegova je Osasuna teško izgubila kod Betisa 5-2.

Budimira je prvo Diego Llorente nehotice pogodio, a lopta je u čudnoj putanji završila u mreži momčadi iz Pamplone. Nedugo potom Ante je uzeo jednu loptu od Rubena Garcije i pospremio u mrežu šesti ovosezonski gol, VAR je odlučio da nema zaleđa.

Iako je nedugo potom Osasuna zabila i drugi gol i od 3-0 došla do 3-2, do kraja se ponovno raspala. Isco je zabio dva, a Abdessamad Ezzalzouli i Jose Morante po jedan gol.

Budimirov autogol i gol pogledajte OVDJE.

Real Sociedad je ranije na domaćem terenu u San Sebastiánu svladao Deportivo La Coruñu 3-2. Za Sociedad su zabili Jon Martín u 29. minuti, Arsen Zakharyan u 34. i Gonçalo Guedes u 54. minuti. No, vodstvo od 3-0 skoro nije bilo dovoljno za pobjedu jer su za Deportivo postigli su Mario Soriano u 61. i Yeremay Hernández u 69. minuti.

Sociedad je od 66. minute igrao s igračem manje nakon što je Pablo Martín dobio izravan crveni karton. Luka Sučić je igrao cijelu utakmicu za Baske i u 60. minuti prekrasno proigrao Mikela Oyarzabala koji je zabio, no gol su mu poništili zbog zaleđa.

Poništenu asistenciju Luke Sučića pogledajte OVDJE.

Sociedad se nalazi na šestom mjestu s 13 bodova, dok je Deportivo na osmom mjestu, s tri boda zaostatka. Ranije su Elche i Celta odigrali 0-0. 

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