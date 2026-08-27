VIDEO Budimir zabio za pobjedu Osasune, Barcelona je svladala Bilbao na domaćoj premijeri

U odgođenom susretu prvog kola španjolskog nogometnog prvenstva Osasuna je na gostovanju pobijedila Celtu 2-1, a pobjednički gol postigao je hrvatski napadač Ante Budimir u 64. minuti.

Celta je povela u 14. minuti golom Iaga ⁠Aspasa, no u 51. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Marcos ​Alonso. Osasuna je tri minute kasnije izjednačila golom Kike Barje, a pobjedu gostima donio je Budimir realiziravši penal u 64. minuti.

Video Budimirova gola pogledajte OVDJE.

Hrvatski napadač je izborio kazneni udarac pogodivši loptom u ruku suparničkog igrača. Budimir je zatresao mrežu i u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodak poništen. Osasuna trenutačno ima četiri boda i drži sedmo mjesto, dok je Celta ostala na jednom bodu.

U drugom susretu večeri Barcelona je pobijedila Athletic Bilbao 2-0. Rapinha (37) i Fermin Lopez (82) zabili su za drugu pobjedu aktualnog prvaka, dok je baskijski sastav upisao i drugi poraz. Na ljestvici vode Barcelona, Real Madrid, Sevilla i Real Betis sa po šest bodova.

Video golova pogledajte OVDJE.