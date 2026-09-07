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VIDEO Čabraja je u debiju slavio protiv bivšeg kluba! 'Lokosi' su četvrti put zaredom izgubili...
Novi trener Slaven Belupa Silvijo Čabraja, nekadašnji strateg Lokomotive, na novom je poslu startao pobjedom. Slaven Belupo je put do tri boda prokrčio kroz drugo poluvrijeme, a strijelci su bili Dominik Kovačić u 48. i Ilija Nestorovski u 53. minuti. Na drugoj je strani jedini strijelac bio Noel Đurković u 83. minuti, ali 'lokosi' nisu imali snage izjednačiti do kraja susreta
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