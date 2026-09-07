VIDEO Čabraja je u debiju slavio protiv bivšeg kluba! 'Lokosi' su četvrti put zaredom izgubili...

VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...' Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

Kopiranje linka