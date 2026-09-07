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VIDEO Čabraja je u debiju slavio protiv bivšeg kluba! 'Lokosi' su četvrti put zaredom izgubili...

Novi trener Slaven Belupa Silvijo Čabraja, nekadašnji strateg Lokomotive, na novom je poslu startao pobjedom. Slaven Belupo je put do tri boda prokrčio kroz drugo poluvrijeme, a strijelci su bili Dominik Kovačić u 48. i Ilija Nestorovski u 53. minuti. Na drugoj je strani jedini strijelac bio Noel Đurković u 83. minuti, ali 'lokosi' nisu imali snage izjednačiti do kraja susreta

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Slaven-Lokomotiva VIDEO
Slaven-Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

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VIDEO Hajduk je lagodno slavio u Gorici protiv Rudeša. Splićani su trenutačno na vrhu HNL-a

RUDEŠ - HAJDUK 0-4 Nogometaši Hajduka uspješno su obavili gostovanje u šestom kolu HNL-a. Nakon pobjede protiv Rudeša rezultatom 4-0 zasjeli su na vrh HNL ljestvice; Šego je zabio dva gola, a pogotke su postigli Šotiček te Fayad koji je u Gorici zabio prvijenac u debiju za 'bile'

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Rudeš-Hajduk VIDEO
Rudeš-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kreće školska godina, za 4000 djece odgodili upis u 1. razred

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Dan poslije velikog prosvjeda u Zagrebu stižu i prve reakcije vlasti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će sve onečišćene lokacije biti sanirane te najavila predstavljanje cjelovitog plana za Gospić do 20. rujna. Organizatori su najavili nastavak pritiska na institucije. U ponedjeljak počinje nova školska godina, u osnovne škole kreće i 36.300 prvašića, 175 manje nego lani. Za preko četiri tisuće djece je odgođen polazak u prvi razred. Novi izbornik Slaven Bilić u ponedjeljak će otkriti svoj prvi popis Vatrenih. Šuška se da će poziv stići Šimunu Hrgoviću i Josipu Mišiću...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

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Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu VIDEO
Snimka požara zbog kojeg je i Dalmacija u dimu | Video: Facebook
INTERVENIRALI VATROGASCI

VIDEO Vatrena buktinja 'progutala' auto u Vodicama

Požar auta izbio je u nedjelju oko 14.20 sati u Vodicama. Vatrogasci su izišli na teren i brzo ugasili požar, potvrdili su nam iz DVD-a Vodice. Kako nam kaže čitatelj, vatra je zahvatila cijeli auto koji je bio zadarskih tablica.

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Zapalio se automobil VIDEO
Zapalio se automobil | Video: čitatelj/24sata
SAŽETAK RIJEKA - OSIJEK

VIDEO Riječka rapsodija: Ovako je Rijeka razbila Osječane pred domaćom publikom na Rujevici

RIJEKA - OSIJEK 4-1 U derbiju 6. kola HNL-a na Rujevici pobjeda je preokretom pripala domaćinima. Osječani su u 15.minuti poveli golom Leonea, ali onda je krenula riječka golijada. Zabijali su Vignato, Adu-Adjei je dva puta bio precizan, a konačan rezultat postavio je Toni Fruk

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Rijeka-Osijek VIDEO
Rijeka-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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