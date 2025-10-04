Obavijesti

BRUTALAN FAUL

VIDEO Čaić nokautirao Pukštasa nogom u glavu! Pogledajte kako je Vukovar zaradio crveni

Piše Boris Trifunović,
VIDEO Čaić nokautirao Pukštasa nogom u glavu! Pogledajte kako je Vukovar zaradio crveni
Foto: tportal/screenshot

Hajdukovci su kod 'fenjeraša' HNL-a sredinom prvog poluvremena ostali s igračem više nakon vrlo neopreznog prekršaja vukovarskog veznjaka na posudbi iz Dinama

Nogometaši Hajduka su u 9. kolu HNL-a uoči reprezentativne pauze stigli na gostovanje 'fenjerašu' Vukovaru.

Vukovarci od ulaska u elitu igraju sasvim solidan nogomet, izrazito napadački, stvaraju pregršt šansi i bilo je jasno da će Hajduk čekati izazov. Pa je i Gonzalo Garcia na teren poslao vrlo defenzivnu postavu.

Ipak, pomogao mu je Vito Čaić (20), vukovarski veznjak na posudbi iz Dinama, koji je u 25. minuti jako neoprezno udario Rokasa Pukštasa (21).

Čaić je pri pokušaju da dođe do lopte nogom u glavu pogodio veznjaka Hajduka kojem se nekoliko minuta pružala pomoć, a tijekom kojih je glavni sudac Antonio Melnjak na sugestiju Ivana Bebeka iz VAR sobe otišao pogledati zaslon pa promijenio prvotnu odluku i žuti prenamijenio u crveni karton.

Hajduk je, tako, već polovicom prvog poluvremena ostao s igračem više na terenu.

VIDEO: ČAIĆ UDARIO PUKŠTASA

